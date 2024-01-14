新华社柬埔寨暹粒1月13日电（记者吴长伟 廖泓清）“中柬人文交流年”启动仪式13日晚在柬埔寨暹粒举行，仪式上宣读了柬埔寨首相洪玛奈致“中柬人文交流年”的贺信。

洪玛奈在贺信中说，早在柬埔寨扶南时期，中国就派遣特使访问柬埔寨。自那时起，两国和两国人民之间深厚情谊开始建立，并深深根植于两国悠久的历史中。洪玛奈表示，他将继续支持“一带一路”倡议，推动两国“钻石六边”合作，始终致力于巩固柬中传统友好、深化各领域务实合作。2024年柬埔寨将努力吸引更多中国游客和投资者赴柬旅游、投资，两国和两国人民之间的团结、友谊以及柬中“钻石六边”合作必将更加强大、稳定、持久，有效促进两国旅游业发展和青年交流，进一步推动柬中命运共同体建设。

启动仪式由中柬两国共同主办，在世界文化遗产吴哥古迹的斗象台举行，中柬艺术家们在仪式上表演了《四海欢腾喜迎春》《怀念中国》《“高棉的灵魂”与“茉莉花”》等精彩的文艺节目。

据悉，为吸引更多游客参与“中柬人文交流年”，柬埔寨旅游部和文化艺术部等相关部门将同中方密切合作，共同开展丰富多彩、引人入胜的活动，包括体育、文化、旅游、展览活动等，同时还将推出“2024年参观暹粒”活动。

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