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也门胡塞武装说美英再次空袭萨那

2024年01月13日15:42 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月13日电（记者王尚）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台13日报道，“美国和英国侵略者”当天凌晨对也门首都萨那再次进行空袭。

　　马西拉电视台说，空袭袭击了萨那北部的戴拉米空军基地。报道未提及人员伤亡情况。

　　当地目击者说，爆炸威力很大，整个萨那北部都能听到爆炸声。

　　这是继12日凌晨美英空袭萨那等地后，胡塞武装目标再遭打击。戴拉米空军基地在12日的空袭中也曾遭轰炸。

　　美国中央司令部13日发表声明说，美国海军“卡尼”号导弹驱逐舰于萨那时间当天凌晨3时45分使用一枚“战斧”导弹空袭了胡塞武装的一处目标。美军称，这次袭击是12日空袭行动的延续，旨在打击胡塞武装“袭击海上船只的能力”。

　　美英两国12日打击也门胡塞武装多处目标后，该武装“最高政治委员会”当天发表声明说，将打击“美国和英国的所有利益”。与此同时，中东地区国家对美英两国和胡塞武装之间冲突升级表示严重关切，一些国家谴责美英两国侵犯也门主权的行为，认为这将进一步导致地区紧张局势升级。

　　新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，关联以色列的船只是该组织的“合法打击目标”，袭击行动将持续到以色列停止对加沙地带的军事打击为止。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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