新华社北京1月13日电 11日，在位于荷兰海牙和平宫的联合国国际法院（下称国际法院），南非起诉以色列在加沙地带进行“种族灭绝”的听证会在这里举行。

现场座无虚席。南非政府代表律师陈述理由，列举以色列官员言论等证据，例如以国防部长约亚夫·加兰特在宣布全面封锁加沙时称，以军正同“人形动物”作战。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称，上述法院听证会呈现“一个颠倒的世界”，以色列打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）才是反对“种族灭绝”。

这是2023年12月30日拍摄的联合国国际法院所在地——荷兰海牙和平宫。新华社记者王湘江摄

“意图明确”

根据联合国相关公约定义，“种族灭绝”指“蓄意全部或局部消灭某一民族、人种、种族或宗教团体”。按照美国《纽约时报》的说法，这类案件中，“意图”往往最难以证明。

南非政府认为，以色列一些高级别官员和议员的公开发言显现实施“种族灭绝”的意图。南非政府代表律师滕贝卡·恩库凯托比11日在法庭上说，本案“一个异乎寻常的特点”是内塔尼亚胡等以色列政府和军方人士“系统、明确地宣布了他们的种族灭绝意图”。

“摧毁加沙的意图是从国家最高层培养起来的。”恩库凯托比说，这种“种族灭绝意图”植根于一种信念，即“事实上敌人不仅仅是哈马斯军事组织，或者不局限于哈马斯，而是植根于加沙巴勒斯坦人的生活结构中”。

这是1月6日拍摄的加沙边境以色列一侧的以军部队。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

他在法庭上播放一段视频，显示以军士兵手舞足蹈地高唱“没有不参与（袭击以色列）的（加沙）公民”，认定以军士兵接受了内塔尼亚胡的“煽动性言论”。

恩库凯托比说，加兰特等官员声明以色列不允许“任何电力、食品、水和燃料”进入加沙，无异于下达从肉体上消灭加沙居民的指示，“传达了国家政策”。

“这一点非常明确。这意味着要创造条件让加沙巴勒斯坦人死，让他们因饥饿和脱水而缓慢死亡，或因轰炸或狙击手射击而迅速死亡，总之无论如何都得死。”

这是1月4日从加沙边境以色列一侧拍摄的加沙北部遭袭情况。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

否认指控

以色列外交部11日称南非方面的指控“虚假、毫无根据”，甚至称南非充当哈马斯“法律机构”。

南非去年12月提起这一诉讼，以色列断然否认罪名指控，称犯下“种族灭绝”等罪行的是哈马斯。

南非司法部长罗纳德·拉莫拉已谴责哈马斯去年10月7日袭击以色列，但认为这次袭击不能用来给以方军事行动开脱。拉莫拉11日告诉国际法院，对加沙的巴勒斯坦人而言，以军行动旨在“毁灭他们的生命”。

这是1月6日从加沙边境以色列一侧拍摄的加沙北部遭袭情况。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

以色列称，哈马斯去年10月的突袭造成约1200人死亡，多数是平民；大约240人被挟持，哈马斯迄今仍扣押其中100多人。以色列遇袭后进入战争状态，轰炸并全面封锁加沙地带，继而发起地面行动。加沙卫生部门说，以军行动已造成超过2.3万名巴勒斯坦人丧生，其中大多是妇女儿童。

一些以色列高官称，南非曲解“种族灭绝”含义。他们声称，以色列通过各种方式发送信息，告诉加沙平民在轰炸前撤离到更安全地区，并表示一直努力增加进入加沙的援助物资数量。

自本轮巴以冲突爆发以来，加沙大部分地区变为废墟，190万人流离失所，占加沙人口的85%。以色列的轰炸和封锁造成严重人道主义灾难。

1月7日，人们走过加沙城的建筑废墟。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

巴方感谢

虽然本案的法庭审理可能需要数年，但国际法院可能在今后几周内就“可以采取的临时措施”作出裁决。

南非要求国际法院出台临时措施，禁止以色列在庭审期间继续军事行动，裁定以色列撤回军方向加沙平民下达的疏散令，同时允许加沙民众获得食物、水、住所和衣物。

“情况每天都在恶化，巴勒斯坦人的性命、财产、尊严和人道在遭受无可挽回的损失。”南非政府代表律师阿迪拉·哈西姆说。

2023年12月31日，在加沙地带南部城市拉法，人们领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

哈马斯欢迎南非提起诉讼，表示期待“为受害者伸张正义的裁决”，要求以色列“停止侵略”。

巴勒斯坦媒体报道，在约旦河西岸一些城市，大批巴勒斯坦人11日聚集在广场庆祝。巴勒斯坦民族权力机构外交部发表声明感谢南非，说诉讼是 “巴勒斯坦和南非面对不公正和种族灭绝时共同斗争进程的一个历史性事件”。

南非在废除种族隔离后长期支持巴勒斯坦民族解放事业。早在纳尔逊·曼德拉领导非洲人国民大会与南非白人政权斗争时，就同领导巴勒斯坦民族解放运动的亚西尔·阿拉法特结下深厚友谊。

1月8日，人们在加沙地带北部杰巴利耶难民营生火做饭。新华社发（阿布德摄）

政治压力

国际法院的裁决有法律拘束力，是终审裁决，不得上诉。但该法院几乎没有执行手段，涉案国家也不总会遵守其裁决。但按法新社说法，国际法院的裁决会增加以色列的政治压力，以色列甚至可能因裁决结果受到制裁。

《纽约时报》说，“种族灭绝”是一个国家可能受控的最严重罪行之一。对在第二次世界大战纳粹德国屠杀犹太人之后成立的以色列而言，这一指控有特别意义。

以色列政府代表定于12日在听证会第二天作陈述。这将是以色列首次选择在同类场合作自辩。以往，在美国支持和袒护下，以色列基本无视国际社会的类似指控。

1月10日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人查看被以军空袭后的住宅。新华社发（亚西尔·库迪摄）

美国一直坚定为以色列打击哈马斯辩解。美国国务卿安东尼·布林肯本周早些时候称，南非的指控“毫无根据”“适得其反”。

《纽约时报》指出，以色列在加沙地带的军事行动造成的伤亡致其声誉在世界大多数地区下降。中东、非洲、拉丁美洲许多国家尖锐批评以军行动给加沙平民造成毁灭性伤亡。

美国在联合国安全理事会多次否决不利于以色列的决议草案，持续向以色列提供军事援助，但也不得不摆出姿态，制裁约旦河西岸一些制造暴力袭击的犹太定居者，并要求以色列降低军事行动强度、减少平民伤亡。（胡若愚）

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