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俄总统称将访争议岛屿　日本表关切

2024年01月13日15:39 | 来源：新华网
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新华社北京1月13日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京11日说，南千岛群岛（日本称北方四岛）适合发展旅游业，他“一定会”到访当地。日本政府12日对此表示关切，称将视情况作出回应。

普京11日在俄远东地区哈巴罗夫斯克市出席一场会议时，一名库纳希尔岛（日本称国后岛）居民问及该岛旅游业相关问题。普京回答，在南千岛群岛发展旅游业是“正确方向”。

2023年12月14日，俄罗斯总统普京在首都莫斯科举行的“年度盘点”活动上讲话。新华社记者曹阳摄

2023年12月14日，俄罗斯总统普京在首都莫斯科举行的“年度盘点”活动上讲话。新华社记者曹阳摄

他说：“我听说那里非常有意思，但遗憾的是我没有去过。我一定会去。”

针对普京的表态，日本内阁官房长官林芳正12日在记者会上说，日方已经注意到俄方领导人的言论，不予置评。日方将密切关注相关动向，根据情况作出适当回应。他同时表示，日本将继续对俄实施制裁并支援乌克兰。

俄日关系一直受领土争议困扰。这些岛屿在俄罗斯被称为伊图鲁普岛、库纳希尔岛、希科坦岛和哈博迈群岛，在日本称为择捉、国后、色丹和齿舞群岛。日本将四岛称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿的归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

俄总理米哈伊尔·米舒斯京等政府高官近年多次登岛，引发日本政府抗议。（张旌）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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