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俄外交部发言人：美国若没收俄资产是“21世纪强盗行为”

2024年01月13日15:38 | 来源：新华网
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新华社北京1月13日电 俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃12日说，如果美国没收俄罗斯资产用于所谓乌克兰“重建”，将是“21世纪强盗行为”。

扎哈罗娃在新闻发布会上说，美国试图为“窃取”俄罗斯资产创造“法律掩护”，美方如果没收俄方资产，不仅违反国际法，还将破坏全球金融体系。

这是1月6日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的雪后克里姆林宫（左）和圣瓦西里教堂。新华社记者曹阳摄

这是1月6日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的雪后克里姆林宫（左）和圣瓦西里教堂。新华社记者曹阳摄

按照她的说法，过去数十年，美国和英国一直在没收别国的国家、私人和公共资产，“以前这被称为强盗行为，后来这种行为被合法化。在我看来，现在这是21世纪强盗行为”。

彭博新闻社等美国媒体10日报道，美国政府正寻求通过立法，允许没收部分遭冻结的俄罗斯资产，用于帮助“重建”乌克兰。

扎哈罗娃12日说，美国还试图胁迫欧洲联盟批准同样的资产没收计划，如果俄罗斯资产被“窃取”，俄方将采取报复性措施予以回应。

她强调，西方国家对乌克兰的财政支持面临越来越多困难，因而试图寻找一些“新方案”。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

2022年2月乌克兰危机全面升级后，美国国会陆续批准超过1100亿美元对乌援助。然而，美国共和党人2023年1月掌控众议院后，至今没有批准新的对乌援助。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比本月11日说，对乌军援资金已经告罄。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫12日说，美国社会内部已有越来越多人质疑，美国纳税人的钱到底花在哪里、去年“天文数字”的对乌援助是否真正到了乌克兰政府手中。

佩斯科夫去年12月底说，如果西方没收遭冻结的俄罗斯资产，俄方将采取对等行动，已经为此拟定外国资产清单。（郑昊宁）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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