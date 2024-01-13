新华社北京1月13日电 据《联合国防治荒漠化公约》秘书处估算，2022年和2023年，占全球总人口约四分之一的18.4亿人生存条件受干旱影响，其中大部分民众来自中低收入国家。

据美国《纽约时报》11日报道，《联合国防治荒漠化公约》秘书处不久前发布上述数据。副秘书长兼执行秘书易卜拉欣·蒂奥提醒道，干旱发生悄无声息，常被忽视，未能立即引发公众关注，这使受影响的人群独自承受负担。

这是2023年11月17日在巴西亚马孙州阿卡贾图巴湖畔拍摄的干旱土地（手机照片）。新华社记者夏晨摄

据报道，全球多地干旱与异常高温天气、食品价格上涨和俄乌冲突等因素交织，已扰乱全球食品供应链，影响贫困人口。据联合国粮食及农业组织统计，大米作为全球多数人口的主食，其2023年价格水平升至2008年金融危机以来新高。

美国“饥荒早期预警系统网”估算，正在持续的厄尔尼诺现象恐影响全球至少四分之一农业土地的产量。该研究机构指出，东南亚地区大米产量恐受厄尔尼诺现象与全球气候变化共同影响。

《纽约时报》称，大米产量易受气候影响，这有助于解释作为全球主要大米出口国的印度为何限制大米出口。相关举措间接导致塞内加尔和尼日利亚等依赖粮食进口的国家米价升高。

2023年2月28日，在肯尼亚卡贾多郡的一处牲畜交易市场，一名马赛贩牛商注视着两头因虚弱而无法站立的牛。新华社记者李亚辉摄

在中美洲，干旱不仅影响农作物产量，而且迫使民众背井离乡，尝试北上入境美国。近期一项研究显示，在干旱年份，美国通常迎来更大规模的中美洲移民潮。

全球航运巨头马士基公司11日宣布，将绕行受干旱影响的全球贸易重要水道巴拿马运河，改用列车运输。

据报道，在巴西，干旱导致亚马孙河水位严重下降，进而造成饮用水短缺、关键河运受阻。如果高温和干旱导致亚马孙雨林树木枯死、野火肆虐，会向大气释放大量温室气体，恐对气候产生严重影响。（海洋）

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