新华社开罗1月13日电 综合新华社驻外记者报道：美英两国12日打击也门胡塞武装多处目标后，该武装“最高政治委员会”当天发表声明说，将打击“美国和英国的所有利益”。与此同时，中东地区国家对美英两国和胡塞武装之间冲突升级表示严重关切，一些国家谴责美英两国侵犯也门主权的行为，认为这将进一步导致地区紧张局势升级。

也门首都萨那等地当地时间12日凌晨遭美军和英军空袭。此后，美军在也门当地时间13日凌晨再次对胡塞武装目标进行了打击。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚12日发表声明说，这是“野蛮的侵略”，胡塞武装将毫不犹豫地打击“陆地和海上的所有敌对目标”，并将继续“阻止以色列船只或前往以色列的船只在阿拉伯海和红海航行”。胡塞武装“最高政治委员会”当天也发表声明说，“美英的所有利益都已成为合法（打击）目标”。

也门政府12日发表声明说，美英上述军事行动是对胡塞武装威胁红海航运安全的回应。声明强烈谴责胡塞武装“出于宣传目的将国家拖入军事对抗”，并“误导性地”将袭击红海航运船只的行动与支持巴勒斯坦人民联系起来。也门民众则普遍对美英的袭击表示不满，对外国干涉也门内政有强烈抵制情绪。很多也门人认为，西方国家的介入只会加剧也门复杂的社会政治局势。

土耳其总统埃尔多安12日谴责美英在本地区“过度”使用武力，称美英渴望把红海变成“血腥屠杀场”。

伊拉克也对美英针对胡塞武装目标发动空袭表示谴责。伊拉克外交部12日发表声明说，伊方尊重维护国际水域航行自由的努力，但此次美英空袭是对也门国家主权的侵犯，扩大冲突范围无益于解决根本问题，只会导致风险持续外溢扩散。

叙利亚外交部12日发表措辞强硬的声明说，美英的袭击行为对红海地区的和平稳定以及叙利亚的海上活动构成威胁，其目的是转移全球公众对以色列在加沙地带推进军事行动的注意力。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼12日强烈谴责美英的袭击行动，认为这是对阿拉伯国家主权和领土完整的公然侵犯，是公然违反国际法的行为。卡纳尼警告说，任意的袭击只会加剧本地区的不安全和不稳定。

埃及外交部12日发表声明，呼吁中东国家和国际社会共同努力，缓和地区紧张局势，确保红海航行安全。声明表达了对红海地区军事行动升级和也门部分地区遭美英等国空袭的密切关注。声明指出，以色列对加沙地带的持续攻击，造成区域冲突有扩大危险，必须全面停火和结束针对巴勒斯坦平民的军事打击，以避免地区动荡和冲突扩大。

阿尔及利亚对美英空袭也门多地表示高度担忧和遗憾。阿外交部12日发表声明说，要解决红海航行安全问题，就不能忽视胡塞武装袭击商船的行为与3个月来加沙地带冲突之间的相互联系。以色列对无辜平民的任意轰炸，引发了阿拉伯国家和伊斯兰世界不满。（参与记者：李芮、王尚、赵曼君、董修竹、吴天雨、段敏夫、李军）

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