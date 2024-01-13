新华社日内瓦1月13日电 题：“不畏浮云遮望眼”——世界经济论坛2024年年会聚焦合作破解难题

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

世界经济论坛2024年年会召开在即，如何为艰难复苏的世界经济提供增长新机遇、创造发展新条件，成为国际社会关注焦点。

面对债务危机、通货膨胀、贸易不振等全球性挑战，包括世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在内的众多人士呼吁，国际社会应当重建信任，采取有力有效的合作举措，共同破解世界经济堵点难点。

世界经济增长遭遇堵点

当前，世界面临诸多不确定不稳定因素，经济增长乏力。联合国日前发布的《2024年世界经济形势与展望》报告指出，利率居高不下、地缘政治冲突升级、国际贸易不振、气候灾难多发等对世界经济构成严峻挑战。而信贷紧缩和借贷成本上升将使提振经济更加困难。

根据联合国预测，世界经济增速将从2023年的2.7%降至2024年的2.4%。世界经济论坛总裁布伦德表示，债务危机、通货膨胀、利率高企、贸易不振等因素成为经济增长的堵点和难点。

多个机构近期发布的预测报告显示，全球贸易2023年增长乏力的状态短期难以改变，2024年或将延续一段时间。世界贸易组织报告指出，贸易放缓显现出广泛性，涉及众多国家和多种商品。联合国贸易和发展会议报告则认为，由于持续的地缘政治紧张局势、日益加剧的债务问题和普遍的经济脆弱性等因素，2024年贸易前景仍然存在高度不确定性且总体不容乐观。

此前，已有国际货币基金组织（IMF）、世界银行等多家国际机构对2024年全球经济增速可能放缓发出预警。经济合作与发展组织2023年年底曾预测，全球经济增速将从2023年的2.9%放缓至2024年的2.7%。

分析人士指出，过去一年，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续存在等因素影响下，全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降等趋势日益明显。同时，美西方滥用贸易保护主义，不断挑动地缘冲突，扰乱全球供应链产业链，给世界经济造成巨大冲击和伤害。这些因素使全球范围的经济增长堵点难点不断增加，复苏动能减弱。

重建信任破解增长难点

世界经济论坛2024年年会将以“重建信任”为主题，主要议题包括在分裂的世界中实现安全与合作，为新的时代创造增长和就业，人工智能推动经济社会发展，实施长期气候、自然与能源战略等。分析人士指出，本届年会的四大议题中，有三个与破解全球经济增长难点相关。

在本届年会召开前夕，施瓦布撰文表示，分裂加剧、敌意上升和冲突激增共同构成当前世界形势特点。当前弥漫的悲观主义情绪可谓前所未有，“重建对未来的信任至关重要”。

施瓦布认为，当前，不可持续的高负债和通货膨胀让世界经济不堪重负，传统的货币和财政政策已失去动力。他呼吁利用发展绿色、数字和普惠经济的良机，创造就业机会，提高购买力并最终促进经济持续增长。

在《2024年世界经济形势与展望》报告中，联合国提醒，全球货币条件依然趋紧，各国央行应在实现通货膨胀、经济增长和金融稳定目标之间寻找平衡，发展中国家央行还需部署广泛的宏观经济和宏观审慎政策工具，以尽量对冲发达经济体货币紧缩的负面溢出效应。

为避免债务危机，并向发展中国家提供充足资金，联合国报告强调，迫切需要采取有力、有效的全球合作举措。财政状况脆弱的低收入国家和中等收入国家需要债务减免和债务重组，以避免投资疲软、增长缓慢和偿债负担沉重的长期循环。

联合国秘书长古特雷斯表示，2024年必须成为走出泥潭的一年。他强调，“通过放开大规模、大胆的投资，我们可以推动可持续发展和气候行动，使世界经济走上更强劲的增长道路，造福所有人”。

中国仍是全球重要增长引擎

作为世界第二大经济体，中国在全球政治、经济、科技创新等领域都扮演着不可或缺的角色。世界经济论坛大中华区主席陈黎明日前表示，随着全球治理体系经历深刻变革，中国正从跟随者、参与者逐渐成为引领者之一。

世界经济论坛10日发布的《2024年全球风险报告》指出，未来几年，经济不确定性将持续存在，经济和技术鸿沟将不断扩大。

布伦德表示，尽管世界经济面临严峻挑战，但中国仍将是经济增长的重要引擎。他认为，中国有足够的政策工具来提振经济。中国正在从基于投资和基础设施等的增长，转向基于电动汽车等新领域的增长。中国正经历一个从出口向服务和数字贸易转变的时期，同时中国也是可再生能源相关设备的重要生产国。

随着中国加大对制造业和可再生能源技术的投入，一系列提振经济的举措已开始发挥作用并显现成效。联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，中国经济体量巨大，对世界经济增长的贡献约为三分之一，以这样的体量推进高水平开放，将对促进国际经贸发展和世界经济增长产生积极效应。

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