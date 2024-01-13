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泰国启动“泰国始终在乎您”旅游推广项目

2024年01月13日13:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月13日电 （记者张矜若、杨一）1月12日下午，泰国国家旅游局在曼谷召开新闻发布会，启动“泰国始终在乎您”项目。该项目旨在提高泰国旅游安全标准、增强赴泰游客安全信心，向世界各地游客推广“神奇泰国”品牌形象。

泰国国家旅游局局长塔佩妮。泰国国家旅游局供图

泰国国家旅游局局长塔佩妮。泰国国家旅游局供图

泰国国家旅游局局长塔佩妮表示，“泰国始终在乎您”项目由旅游警察总部和私营部门运营商合作，共同打造泰国良好形象，包括让游客更有安全感，以增强选择泰国作为旅行目的地的信心。

据介绍，泰国国家旅游局将通过创作关于旅游景点、文化、生活方式、旅游产品和服务的新闻内容，在知名的社交媒体平台上发布，推广泰国旅游形象，预计受众将达到1亿人次。

“泰国始终在乎您”旅游推广项目活动现场。人民网记者 张矜若摄

“泰国始终在乎您”旅游推广项目活动现场。人民网记者 张矜若摄

泰国旅游警察指挥部副主任颂差表示，旅游警察指挥部已做好履职准备，尽最大努力确保游客安全。旅游警察总部将开通包括英语、中文、俄语、日语、韩语、德语和阿拉伯语的报警电话，以便游客可以向警方寻求帮助，报警信息将被发送到作战室，那里有警察24小时待命，这有助于增强外国游客对泰国旅游的安全感。

泰国国家旅游局希望通过上述措施，提升泰国旅游业的良好形象。

(责编：曹欣悦、常红)

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