人民网开罗1月12日电 （记者沈小晓）1月11日，由中国建筑承建的科特迪瓦阿比让四桥项目正式通车。阿比让四桥项目是科特迪瓦重点基础设施项目。大桥通车将有力缓解阿比让道路拥堵状况，改善交通状况，进一步促进科特迪瓦经济发展。

阿比让四桥主桥。中建国际中西非公司供图

阿比让四桥位于科特迪瓦经济首都阿比让，连接约普贡区和阿佳美区，线路全长约7公里，包含市政道路与7座桥梁，其中邦科湾主桥长792米，宽33.9米，双向8车道，是阿比让目前最宽的桥梁。阿比让四桥的通车，将原本跨邦科湾1个多小时的行车时间缩短至10分钟。

当地民众庆祝通车。中建国际中西非公司供图

科特迪瓦总理芒贝在1月10日视察该项目时表示，大桥通车能有效减轻两岸之间每天约11万车流量的压力，缓解北部高速和拥有近200万人口约普贡区的拥堵状况。科特迪瓦于1月13日至2月11日举办第34届非洲国家杯足球赛（非洲杯），大桥通车也将大大提升非洲杯足球赛期间的民众出行效率，为民众生活带来便利。

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