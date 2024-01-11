新华社北京1月11日电（记者任沁沁）记者11日从国务院新闻办公室召开的新闻发布会获悉，国家移民管理局从1月11日起正式施行便利外籍人员来华5项措施，进一步打通外籍人员来华经商、学习、旅游的相关堵点，更好服务保障高水平对外开放，服务促进高质量发展。

这5项新举措主要包括：放宽来华外籍人员申办口岸签证条件。对急需来华从事商贸合作、访问交流、投资创业、探望亲属及处理私人事务等非外交、公务活动的外籍人员，来不及在境外办妥签证的，可凭邀请函件等相关证明材料向口岸签证机关申办口岸签证入境。

外籍人员在北京首都机场等枢纽空港口岸24小时直接过境免办查验手续。外籍人员在北京首都、北京大兴、上海浦东、杭州萧山、厦门高崎、广州白云、深圳宝安、成都天府、西安咸阳9个国际机场，推行24小时直接过境旅客免办边检手续。对于持24小时内国际联程机票，经上述任一机场过境前往第三国或地区的出入境旅客，可以免办边检手续，直接免签过境。

在华外籍人员可就近办理签证延期换发补发。短期来华从事商贸合作、访问交流、投资创业、探望亲属、观光旅游及处理私人事务等非外交、公务活动的外籍人员，有正当合理事由需继续在华停留的可就近就便向停留地公安机关出入境管理机构申请签证延期换发补发。

在华外籍人员需多次出入境可申办再入境签证。在华外籍人员因正当合理事由需多次出入境的，可凭邀请函件等相关证明材料，向公安机关出入境管理机构申请换发多次入境有效签证。

简化在华外籍人员签证证件申办材料。外籍人员申办签证证件时，对于通过信息共享可查询到本人住宿登记记录、企业营业执照等信息的，可免予查验相关纸质证明材料；在华外籍人员办理亲属短期探亲团聚类签证的，可以邀请人亲属关系声明替代亲属关系证明。

国家移民管理局相关负责人介绍，随着我国经济发展持续恢复回升向好，对外开放水平不断扩大，中外企业、人员对深化移民管理服务提出了许多新需求。国家移民管理局将主动协同有关主管部门，持续聚焦外籍人员来华经商、学习、旅游的卡点堵点，持续深化移民管理服务改革和政策制度创新，加快推进制度型开放，积极参与营造一流的营商环境，主动服务促进构建新发展格局。

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