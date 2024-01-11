新华社华盛顿1月10日电 美国航天局9日宣布对“阿耳忒弥斯”载人登月计划的最新进度调整，包括推迟“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行和“阿耳忒弥斯3号”载人登月任务，目的是留出更多时间来测试和解决技术挑战，以确保任务安全。

“阿耳忒弥斯”是美国政府2019年宣布的新登月计划。2022年11月16日，执行“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务的“猎户座”飞船搭乘美国新一代登月火箭“太空发射系统”，从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空。这是美国一系列月球探索任务的第一步，为后续载人探月任务奠定了基础。

按原计划，新登月计划下的首次载人绕月飞行任务“阿耳忒弥斯2号”将于2024年完成，将宇航员送至月球的“阿耳忒弥斯3号”任务将于2025年年底实施。

据美国航天局发布的最新公报，此次调整后，该局计划于2025年9月执行“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务，2026年9月执行“阿耳忒弥斯3号”任务，使第一批宇航员在月球南极附近登陆。首次前往“门户”月球轨道空间站的“阿耳忒弥斯4号”任务仍按原定时间表于2028年实施。

美国航天局表示，“阿耳忒弥斯2号”任务推迟主要是为了确保宇航员安全。作为“猎户座”飞船的首次载人飞行测试，该任务将验证搭载宇航员所需的关键环境控制和生命支持系统。该局在组件测试中发现需要更多时间才能解决相关问题。目前团队正排除电池故障，并通过改进通风和温控电路组件来应对有关技术挑战。

为确保将从“阿耳忒弥斯2号”任务中获取经验纳入之后的任务，“阿耳忒弥斯3号”执行时间也相应延后。调整后的时间表还将给供应商留出更多时间测试和改进新功能和组件，包括太空探索技术公司开发的“人类登陆系统”和公理航天公司研发的下一代宇航服等。

此外，美国航天局原计划于2025年10月发射“门户”月球轨道空间站的首个集成组件，但目前时间表仍在审核中。该局希望留出更多开发时间，并更好地与“阿耳忒弥斯4号”任务衔接。

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