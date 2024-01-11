新华社北京1月10日电 1月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

两国外长互致新年问候。

王毅表示，过去一年，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平运行。双方通过高质量战略协作，不仅办好各自国家的事，也在国际上发挥了中流砥柱作用，维护了全球战略稳定。今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年开启之年。双方要按照两国元首共识，开展庆祝活动，密切高层交往，推动双边务实合作深入发展，促进各领域人文交流，进一步夯实两国关系的民意和社会基础。中方坚信俄方一定能顺利完成国内重要政治议程，保持国家的稳定和发展。

王毅指出，在前不久举行的中央外事工作会议上，习近平总书记对新时代中国特色大国外交作出全面总结，就下步工作作出战略规划，特别是阐明了构建人类命运共同体这一科学体系的深刻内涵，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，顺应了时代发展进步潮流，呼应了大多数国家普遍愿望。中俄作为两个负责任大国，应当就人类的未来和世界的前途加强战略沟通，形成更多战略共识，开展更多战略合作。

拉夫罗夫表示，俄中关系在2023年取得丰硕成果。新的一年，俄方愿同中方保持高层交往，加强经贸、投资等领域合作，深化体育、文化等人文交流，办好俄中文化年，密切在国际事务中的沟通协调，共同推动两国关系取得更多新成果。俄坚持一个中国原则的立场坚定不移。

双方就金砖合作、巴以冲突问题交换了意见。

拉夫罗夫表示，俄方愿同中方一道，推动金砖合作取得更大成果，加强在巴以冲突问题上的沟通协调，维护中东地区和平稳定。

王毅表示，中方全力支持俄方作为今年金砖主席国办好金砖峰会，愿同俄方一道，增强金砖国际影响力，推动金砖合作迈上新台阶。中俄应继续加强沟通协调，呼吁巴以冲突各方尽快停火止战，确保人道救援顺利进行，朝着重启“两国方案”方向作出共同努力。

双方还就共同关心的其他国际和地区问题交换了意见。

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