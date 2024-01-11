人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话

2024年01月11日08:20 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月10日电 1月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

两国外长互致新年问候。

王毅表示，过去一年，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平运行。双方通过高质量战略协作，不仅办好各自国家的事，也在国际上发挥了中流砥柱作用，维护了全球战略稳定。今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年开启之年。双方要按照两国元首共识，开展庆祝活动，密切高层交往，推动双边务实合作深入发展，促进各领域人文交流，进一步夯实两国关系的民意和社会基础。中方坚信俄方一定能顺利完成国内重要政治议程，保持国家的稳定和发展。

王毅指出，在前不久举行的中央外事工作会议上，习近平总书记对新时代中国特色大国外交作出全面总结，就下步工作作出战略规划，特别是阐明了构建人类命运共同体这一科学体系的深刻内涵，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，顺应了时代发展进步潮流，呼应了大多数国家普遍愿望。中俄作为两个负责任大国，应当就人类的未来和世界的前途加强战略沟通，形成更多战略共识，开展更多战略合作。

拉夫罗夫表示，俄中关系在2023年取得丰硕成果。新的一年，俄方愿同中方保持高层交往，加强经贸、投资等领域合作，深化体育、文化等人文交流，办好俄中文化年，密切在国际事务中的沟通协调，共同推动两国关系取得更多新成果。俄坚持一个中国原则的立场坚定不移。

双方就金砖合作、巴以冲突问题交换了意见。

拉夫罗夫表示，俄方愿同中方一道，推动金砖合作取得更大成果，加强在巴以冲突问题上的沟通协调，维护中东地区和平稳定。

王毅表示，中方全力支持俄方作为今年金砖主席国办好金砖峰会，愿同俄方一道，增强金砖国际影响力，推动金砖合作迈上新台阶。中俄应继续加强沟通协调，呼吁巴以冲突各方尽快停火止战，确保人道救援顺利进行，朝着重启“两国方案”方向作出共同努力。

双方还就共同关心的其他国际和地区问题交换了意见。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部