新华社安曼1月10日电（记者何奕萍）约旦国王阿卜杜拉二世、埃及总统塞西和巴勒斯坦总统阿巴斯10日在约旦南部城市亚喀巴举行三方首脑会议，讨论巴以冲突等问题。

约旦王宫当天发表声明说，必须继续施加压力，阻止以色列对加沙地带的侵略，保护无辜民众。三国领导人表示，反对以色列任何驱逐约旦河西岸和加沙地带巴勒斯坦人的计划，反对任何将约旦河西岸与加沙地带分开的企图，警告不要试图重新占领加沙地带或在加沙地带建立“安全区”，强调加沙人民必须重返家园。

三国领导人呼吁确保向加沙地带可持续地提供人道主义援助，以缓解该地区灾难性的人道主义状况。

三国领导人表示将继续与阿拉伯国家和其他各国共同努力，为巴勒斯坦问题找到一个政治前景，在“两国方案”的基础上实现公正和全面的和平，恢复巴勒斯坦人民全部合法权利，确保建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门10日发布的数据，自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成超过2.33万人死亡、5.9万余人受伤。另据联合国驻日内瓦办事处9日公布的数据，新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有190万人流离失所，占加沙地带总人口的85%，同时加沙地带的医疗系统正在崩溃。

(责编：艾雯、崔译戈)