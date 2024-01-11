新华社纽约1月10日电（记者刘亚南）据美国媒体10日报道，美国自9日以来遭遇大范围冬季风暴天气，西北部和中部遭遇暴风雪，南部多州遭遇龙卷风，东海岸和东北部遭遇强风和大雨。恶劣天气导致超过60万用户断电，超过2000个航班被取消，并造成至少6人死亡。

报道说，美国东南部的佛罗里达州、亚拉巴马州、佐治亚州和南卡罗来纳州9日报告了14个龙卷风，其中佛罗里达州西北部的潘汉德尔遭到至少3个龙卷风的袭击。中西部艾奥瓦州首府得梅因9日最大降雪厚度超过18厘米，降雪迫使多场2024年总统竞选活动被取消。加利福尼亚州北部的滑雪胜地帕利塞兹塔霍10日上午发生雪崩，造成1人死亡、1人受伤。

根据美国国家气象局发布的信息，美国中大西洋和东北部9日有超过1亿人面临洪水威胁，近3000万人处于强风预警之下，弗吉尼亚州面临的洪水威胁最为严重。美国电力跟踪网站公布的数据显示，东北部的纽约州、宾夕法尼亚州和新泽西州有大量用户断电，9日夜间最多时有超过60万用户遭遇断电。北卡罗来纳州和新泽西州9日宣布进入紧急状态，以动员物资和人力应对灾害天气。

航班跟踪网站数据显示，美国9日有超过1400个航班被取消，10日上午有超过600个航班被取消。芝加哥、纽约和奥兰多等地的机场一度处于“地面停飞”状态。

美国广播公司新闻网站10日报道说，威斯康星州、密歇根州、亚拉巴马州、北卡罗来纳州和佐治亚州各有1人在本轮冬季风暴中死亡。

此外，美国预计从12日开始还将遭遇新一轮冬季风暴袭击，强度和范围与本轮冬季风暴相当。

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