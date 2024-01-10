新华社开罗1月10日电（记者闫婧 董修竹）埃及当地时间9日上午，满载2000个标准集装箱的中国籍货轮“中谷吉林”号停靠至埃及第二大城市亚历山大阿布基尔集装箱港口码头。这标志着由中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）承建的阿布基尔集装箱码头项目已完成的600米码头岸线正式开港运营。

中国港湾埃及公司负责人段坤介绍，自2021年3月开工建设以来，项目管理团队克服诸多困难，始终保持良好的施工进度。项目开工至今未发生任何安全、质量和环保责任事故。2023年10月，项目按期向业主提交一期施工节点，包括前600米码头岸线及堆场配套设施的完成，为码头开港做好充分准备。

埃及阿布基尔集装箱码头项目由中国港湾总承包。目前，该项目正在进行二期节点施工，主要施工内容有新增房建、护岸、围栏、电器、通信及相关配套附属设施等。

据了解，埃及阿布基尔集装箱码头项目施工至今，已累计为当地提供直接就业岗位超2000个。码头全面开港运营后，年吞吐能力有望达200万标准集装箱，将有效带动周边经济，不仅增加当地就业，而且将促进埃及海运贸易业发展，带动相关产业链持续发展。

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