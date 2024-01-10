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日机构：能登半岛地震导致地壳大幅变动

2024年01月10日20:59 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月10日电（记者 钱铮）日本国土交通省下属国土地理院9日发布最新观测结果显示，1日下午在石川县能登半岛发生的里氏7.6级大地震导致能登地区地壳出现大幅变动。其中，变动最大的轮岛市向西南方向水平移动了约2米，并隆起约1.3米。

　　能登半岛地震后，国土地理院持续使用“全球导航卫星地球观测网系统（GEONET）”等观测震源区域周边的地壳变动。该机构2日发布观测和分析结果说，地震导致位于轮岛市的电子基准点“轮岛”向西南偏西方向出现超过1.2米的水平移动，但由于震后通信不畅，一些地点的观测数据未能及时获取。

　　国土地理院9日发布的最新结果说，根据截至7日的观测数据重新分析，他们发现轮岛市内另一处电子基准点的水平移动幅度更大，向西南方向移动了约2米，并隆起约1.3米。另外，同样是重灾区的珠洲市最大向西南移动94.6厘米，隆起近90厘米，穴水町向西北移动93.5厘米，隆起约3厘米。

　　电子基准点是道路测量、绘制地图等的基础，由于在地震中发生了大幅变动，国土地理院计划今后重新测量能登半岛的基准点。

(责编：王禹蘅、常红)

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