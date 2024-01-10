新华社东京1月10日电（记者郭丹 姜俏梅）据日媒报道，日本政府10日提前启动了位于冲绳县的驻日美军边野古基地大浦湾一侧的地基改善工程。

去年12月28日，日本国土交通大臣齐藤铁夫在未获冲绳县同意的情况下，代替冲绳县知事批准了边野古基地的设计修改方案，并计划于今年1月12日开始施工。但10日，冲绳防卫局已开始将大量石块投入海中。

目前，冲绳县正就日本政府代替地方自治体批准地方项目一事进行上诉。冲绳县知事玉城丹尼10日表示，应当在诉讼结束后再协商是否能开始施工，“但现在政府却依着自己的性子来，我觉得非常遗憾”。

据日媒报道，地基改善工程只是边野古基地建设的基础部分，此后还要修建飞机跑道等设施，整个施工期预计将持续至2033年4月。

1996年，日本和美国政府商定，把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至该县名护市边野古，新基地需要填海造地并新建飞机跑道。日本政府在施工前发现边野古海底地基松软，因此向冲绳县申请修改设计方案。长期以来，冲绳民众一直反对美军基地搬迁工程，要求美军基地彻底迁出冲绳县。2021年11月，玉城丹尼曾对基地设计修改方案做出“不予批准”的决定。

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