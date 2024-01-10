新华社巴拿马城1月9日电 通讯｜美国从未停止干涉拉美国家——巴拿马“护旗运动”亲历者的控诉

新华社记者陈昊佺

1964年1月9日，18岁的巴拿马中学生埃里克·培尼亚和同学们做了一个决定：他们要在一片巴拿马国土上升起巴拿马国旗。

这件看起来理所当然的事情在当时却是天方夜谭，因为他们要去的巴尔博亚高中位于美国控制下的运河区。尽管巴美两国当时已商定，运河区内公共场所升旗时需同时升起两国国旗，但这所专属美国白人侨民的学校仍拒绝悬挂巴拿马国旗。

9日当天，培尼亚和同学们护送着自己国家的国旗，在运河区军警的注视下进入巴尔博亚高中。行动受到了美国学生、家长等方面的阻挠，那面巴拿马国旗最终在巴拿马国土上被撕碎了。

消息传出后，数万名巴拿马人带着国旗走上街头，要求收回运河区主权，遭到美国军警暴力镇压，最终导致20余人死亡、数百人受伤，史称“护旗运动”。

1903年，巴美签订《巴拿马运河条约》，美国取得开凿和经营巴拿马运河的垄断权以及对运河区的占领和使用权。巴拿马被一分为二，美国控制的运河区成为“国中国”，里面建起了一个个美式城镇，只为“运河人”服务的高端餐厅、运动俱乐部日日喧嚣。

巴拿马人被严格限制进入运河区。“我们巴拿马人在自己的国土上却遭受种族歧视。”培尼亚日前接受新华社记者采访时说。他至今仍记得，那时他只要稍一走近运河区边界，就会遭到美国军警的呵斥。

运河区被美国控制以后，巴拿马人民从未停止抗争。从事建筑行业的罗宾逊·马林回忆说，从上小学起，他就跟随大人游行示威，要求关闭美军在巴拿马设立的基地。

1964年，时年22岁的马林也走上街头参加了“护旗运动”。他和大学同学在尝试进入运河区时遭到美国军警开火镇压，学生们死伤惨重，马林也被子弹击中，所幸因抢救及时保住了性命。

美国的暴行受到国际社会强烈谴责。为废除两国间不平等条约、收回运河区主权，巴拿马人民进行了不屈不挠的斗争。1999年，美国将霸占近百年的巴拿马运河归还巴拿马政府。

如今，人们在巴拿马城不少地方都能感受到对这段抗争历史的纪念。“护旗运动”参与者和家属组成了“运河卫士协会”，致力于向年青一代讲述这段历史。

“60年前，一群年轻人无畏地迎着美国的枪林弹雨前进，为我们争取到现在的生活。现在的巴拿马年轻人应该以他们为榜样。”“运河卫士协会”负责人华金·巴斯克斯对记者说。

“护旗运动”已过去60年，但在培尼亚和马林看来，美国对拉美国家的霸道干涉一直没有停止。

马林说，美国至今仍未抛弃“门罗主义”思维。“拉美国家需要团结起来，共同反对美国的霸权主义。”

“美国还是把拉美国家当成自家的‘后花园’，从未停止对拉美国家进行主权侵犯和内政干涉。”培尼亚认为，当下的美国仍和60年前一样，幻想着靠武力维持世界霸权，“但时代已经不一样了，现在早已不是美国一家独大的时代，霸权政策行不通”。

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