新华社北京1月10日电 综合新华社驻外记者报道：2024年，金砖合作机制迈入新阶段，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员。金砖国家人士纷纷认为，作为发展中国家和新兴经济体的重要合作平台，金砖合作机制正在吸引志同道合者的更多支持，展现出光明的合作前景。

沙特利雅得政治和战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，金砖合作机制是个合作共赢的平台，各成员通过这一平台推进适合本国国情的发展道路，保障自身主权和发展权益。

阿联酋负责推行政府战略计划的阿布扎比执行办公室主席前顾问易卜拉欣·哈希姆说，对阿拉伯国家来说，金砖合作机制提供了与其他国家深化伙伴关系的重大机会，这一机制“将加速世界多极化，增强多边主义”。

在伊朗工作的国际政治专家伊马德·阿卜谢纳斯说，当今世界，任何国家都无法独自行事或逆潮流而动，金砖合作机制有助于各成员在全球舞台上相互支持，而不是一方支配另一方。

埃塞俄比亚外交部日前发表声明说，埃塞俄比亚成为金砖国家后，致力于与所有金砖成员合作，在促进和平与繁荣方面发挥建设性作用。

俄罗斯是2024年金砖轮值主席国，将于10月在喀山主办金砖国家领导人会晤。俄总统普京说，还有约30个国家希望加入金砖合作机制，“这令人信服地证明，金砖国家的声望及其在国际事务中发挥的作用正在提升”。

金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、谋求共同发展、维护共同利益的重要平台。以扩员为新起点，这一机制进入“大金砖合作”的新时代。

“金砖是多边外交的典范。在这里，成员们不仅能进行有效对话，更能展开切实合作。”俄罗斯莫斯科国际关系学院国际关系与管理学院院长亚历山大·博布罗夫说，随着金砖合作机制不断发展，合作将越发广泛和细化，合作领域包括粮食安全、基础设施建设、货币结算等。完成扩员后，金砖国家在能源领域尤其是石油和天然气方面的合作更值得期待。

埃及阿拉伯研究中心顾问阿布·贝克尔·迪卜非常看好埃及加入金砖合作机制后的合作与发展前景。他说，这将推动埃及的经济改革，增加埃及对外国投资的吸引力，特别是在数字化项目、农业、环境投资和基础设施等领域。许多发展中国家一直在寻求帮助和支持，金砖合作机制能够成为这些国家的重要支持，帮助它们摆脱贫困、获得发展机会和改善经济状况。

这些年来，金砖合作机制凝聚力日益增强，影响力持续提升，已成为国际事务中一支积极、稳定、向善的力量。

金砖合作机制正是诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮中，代表政治多极化、经济全球化、国际关系民主化的前进方向。金砖扩员充分彰显该机制的生命力、吸引力以及在国际事务中的战略价值。

伊朗外交政策专家阿巴斯·阿斯拉尼说，金砖新成员来自不同的地区，有助于提高金砖在国际舞台上的影响力。

沙巴尼说，沙特等国的加入进一步壮大了金砖合作机制的力量，也意味着发展中国家更加团结，话语权进一步扩大，战略自主性也随之得到加强。“金砖扩员将推动国际秩序朝更加公正合理的方向发展。”

迪卜表示，随着金砖合作更加机制化，各成员之间的战略协调将更加有效。“世界期望金砖国家成为推动更加公平和公正的世界秩序的真正力量。”（参与记者：柳丝、陈梦阳、董修竹、苏小坡、沙达提、胡冠、苑欣芳、汪平、谢江）

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