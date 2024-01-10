新华社北京1月10日电（记者 丁静）北京平谷京平综合物流枢纽首开直达俄罗斯的中欧班列，河北廊坊向乌兹别克斯坦开行首趟“中吉乌”国际多式联运货物列车……2023年，京津冀开行中欧、中亚班列1059列，辐射俄罗斯、蒙古国、德国等多个国家和地区，一条对外开放的新通道正在形成。

京津冀地缘相接、人缘相亲，地域一体、文化一脉。京津冀协同发展上升为国家战略近十年，三地经济总量突破10万亿元，区域整体实力迈上新台阶，产业链深度融合，贸易链彼此协作，为国家经济发展注入澎湃动力。

近年来，京津冀着力拓展对外贸易新通道，将中欧、中亚班列作为重要抓手。据中国铁路北京局集团有限公司（简称中国铁路北京局）介绍，2023年京津冀中欧、中亚班列开行数量进一步增加。其中，中欧班列335列、中亚班列724列。支援土耳其抗震救灾的帐篷从天津出发直达梅尔辛市，我国自主品牌汽车从石家庄坐上前往莫斯科的班列，张家口下花园区首开发往塔什干的中亚班列……货物班列驰骋万里，经贸往来日夜不息，稳定、高效的物流服务支撑起京津冀对外贸易的“大动脉”。

“这条‘动脉’主要从铁路天津新港营业部和石家庄国际陆港等基地始发，经由二连浩特、满洲里、霍尔果斯等口岸站前往中亚、欧洲多个国家。”中国铁路北京局货运部副主任张金超说。

为提高运输组织效率，中国铁路北京局与地方政府、海关等部门定期召开协调会，及时掌握政策、互通信息、解决问题；与船公司、港口码头、货运代理公司等建立了四方日常联系机制，动态掌握到港船期、检验检疫、货物通关等信息；通过优化作业场区集装箱进出、堆码及装车路线等，开辟“快速对接、快速配空、快速装车、快速挂运”的“绿色通道”。

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