人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

京津冀地区2023年开中欧、中亚班列超千列

2024年01月10日16:23 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月10日电（记者 丁静）北京平谷京平综合物流枢纽首开直达俄罗斯的中欧班列，河北廊坊向乌兹别克斯坦开行首趟“中吉乌”国际多式联运货物列车……2023年，京津冀开行中欧、中亚班列1059列，辐射俄罗斯、蒙古国、德国等多个国家和地区，一条对外开放的新通道正在形成。

京津冀地缘相接、人缘相亲，地域一体、文化一脉。京津冀协同发展上升为国家战略近十年，三地经济总量突破10万亿元，区域整体实力迈上新台阶，产业链深度融合，贸易链彼此协作，为国家经济发展注入澎湃动力。

近年来，京津冀着力拓展对外贸易新通道，将中欧、中亚班列作为重要抓手。据中国铁路北京局集团有限公司（简称中国铁路北京局）介绍，2023年京津冀中欧、中亚班列开行数量进一步增加。其中，中欧班列335列、中亚班列724列。支援土耳其抗震救灾的帐篷从天津出发直达梅尔辛市，我国自主品牌汽车从石家庄坐上前往莫斯科的班列，张家口下花园区首开发往塔什干的中亚班列……货物班列驰骋万里，经贸往来日夜不息，稳定、高效的物流服务支撑起京津冀对外贸易的“大动脉”。

“这条‘动脉’主要从铁路天津新港营业部和石家庄国际陆港等基地始发，经由二连浩特、满洲里、霍尔果斯等口岸站前往中亚、欧洲多个国家。”中国铁路北京局货运部副主任张金超说。

为提高运输组织效率，中国铁路北京局与地方政府、海关等部门定期召开协调会，及时掌握政策、互通信息、解决问题；与船公司、港口码头、货运代理公司等建立了四方日常联系机制，动态掌握到港船期、检验检疫、货物通关等信息；通过优化作业场区集装箱进出、堆码及装车路线等，开辟“快速对接、快速配空、快速装车、快速挂运”的“绿色通道”。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部