新华社北京1月10日电 《南华早报》日前报道说，尽管在华跨国公司面临地缘政治风险和来自本土企业的激烈竞争等挑战，但这些公司依然非常看好中国消费回升带来的机遇，中国仍是跨国公司的重要市场。

报道援引贝恩公司的数据说，2022年，在全球200强跨国企业的收入中，中国市场收入占比约15%。对特斯拉、梅赛德斯-奔驰、资生堂等企业来说，中国市场收入占比更高，在22%至37%之间。贝恩公司认为，就食品和饮料、汽车、纺织服装、化工和化工产品、钢铁、消费电子等行业而言，中国仍将是最大市场。

贝恩公司上海合伙人布鲁诺·拉纳表示，要用更长远的眼光看待中国，“中国经济将继续增长，中国市场收入在跨国企业全球收入中的占比也将继续增长”。他说，跨国企业要做好充分准备、持续更新知识、客观评估风险并实施稳健的竞争策略，才能抓住中国市场提供的广阔机遇。

美国智库世界大型企业研究会中国经济与商业中心主任阿尔弗雷多·蒙图法尔-埃卢认为，中国对外资企业来说仍然具有吸引力，“中国不仅是企业产品和服务的重要终端市场，还拥有高效的产业生态系统，在全球供应链中扮演重要角色”。他说，大部分在华经营的跨国企业都致力于继续拓展中国市场。

国际评级机构惠誉中国企业研究董事杨菁表示，预计2024年将有更多中外汽车制造商、供应商开展各种形式的合作，包括生产外包、技术授权、成立合资企业等。

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