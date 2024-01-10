人民网迪拜1月10日电 （记者管克江）近日，阿布扎比国家石油公司陆上石油公司在萨迪亚岛举行团建活动，邀请中国石油建设工程有限公司（CPECC）海湾地区公司约三百位员工参加，来自阿联酋、中国以及其他国家的国际员工举行了黑匣子、“组建我的座驾”、管道乒乓、“盲人听我说”等趣味比赛。这是阿布扎比国家石油公司作为业主同中方合作十多年来首次主办团建活动。

业主牵头搞团建？

业主牵头请承包商参加团建，这在行业内并不多见。“没有无缘无故的爱”，阿布扎比国家石油公司所为何来呢？原来，去年以来，阿布扎比国家石油公司陆上石油公司首次在工程承包中引入设计—采购—施工—管理（EPCM）模式，而CPECC海湾分公司成为首家中标企业。

目前，CPECC海湾地区公司共有两个EPCM项目：“人工智能P5”工程——通过扩建阿布扎比巴布油田和布哈萨油田设施，目标是让其每天增产25.7万桶原油。该项目是阿联酋历史上规模最大、最先进的石油工程项目，工程额约20亿美元；另一个腾飞项目则涉及7个油田设施的改造。

时猛是腾飞项目中方经理。他比喻说，EPC模式又叫交钥匙工程，好比买房子，房主花钱请装修公司一价全包，设计、采购、施工都由装修公司来完成，完工后交付房主；而EPCM模式里，装修公司就像一位大管家，在设计、采购、施工各个环节中帮房主出主意、做管理，由房主拍板指定不同的工程公司来完成装修。

角色的转变，带来中阿双方关系的转变。在团建活动中，时猛和阿方项目经理贾比尔被分到了同一个组。时猛和贾比尔是老相识了。“过去中阿项目经理之间见面讨论工作，常常为各自公司利益争得耳红脖子粗。”时猛说，现在双方的合作氛围完全改变了。他们组队参加了趣味游戏“组建我的座驾”：不同型号规格的塑料管道和管配件被打乱放在一个箱子里，团队需要有效分工协调，按照图纸拼成一辆汽车。团队最终获得优胜。贾比尔在分享比赛经验时表示：“在完成游戏过程中，阿中团队精诚开展了合作。同样，我们在执行项目建设中，也会继续团结协作。”

“能吃‘这只螃蟹’，足以证明业主对我们的认可”

角色的转变，也带来中阿企业发展路径的转变。据业内人士分析，阿布扎比国家石油公司希望通过新模式，加强对设计、采购、施工过程的管控，从而更有效推进工程计划；对CPECC海湾地区公司而言，因无需投入重资产，降低了工程风险，但新模式对中方管理能力提出了更高要求。

CPECC海湾地区公司副总经理、“人工智能P5”工程项目经理李继庆介绍，在EPC模式下，中方与业主的诉求不一样，双方项目经理见面经常是各说各理；而在EPCM模式下，中方和业主在同一个阵营，双方目标一致。他拿出本月第一周的会议单子给记者看，只见清单上每一天的上下午，都有中阿项目团队的多个讨论会，有项目风险分析会，有采购-分包会，有加速计划讨论会，参与人数少则十多人，多则30多人。

李继庆表示：“两种工程承包模式，风险不同，收益也不同。但从经营方式上讲，最大的区别在于管理。项目团队需要与业主进行深入细致的沟通，这对我方人员的语言、沟通、管理等各方面能力提出很高要求。能吃‘这只螃蟹’，足以证明业主对我们的认可。”

中东市场一直是工程承包公司的高端市场，技术标准、合同条件和项目管理要求都很严格。回忆起公司15年来在阿联酋市场的发展历程，CPECC海湾地区公司总经理朱健感慨万千：“2008年，公司第一次进入阿联酋市场时，项目因为缺乏管理人员，不得不高薪聘请外籍项目经理。2017年开始承建巴布油田项目时，也仍有大批我方管理人员无法通过阿方业主的面试。但我们坚持选拔人材，在岗位上锤炼提升。”2022年2月，该项目按期取得临时验收证书，CPECC成为疫情期间唯一向业主成功交付项目的国际能源工程公司。

“现在，我们这两个项目上的部门经理和骨干人员多数是中方人员。这些成绩的取得，在于公司总部和地区公司始终把打造国际一流工程公司、培养国际一流工程人才作为目标，并在体制机制上作出保障，大批懂业务、会外语、善沟通的中方石油工程管理人才不断涌现。我们将继续努力，争取率先建成海湾地区区域性世界一流能源工程公司。”朱健说。

阿布扎比国家石油公司陆上石油公司副总裁阿里夫此前接受采访时表示：“中国石油工程建设有限公司有强大的综合实力、项目执行和交付能力，是我们最可信赖的工程承包商之一。双方彼此信任，合作前景将更加广阔。”

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