人民网拉斯维加斯1月9日电 （记者李志伟）亚特兰大消息：1月9日，中国驻美国大使谢锋应邀在卡特中心纪念中美建交45周年研讨会上发表演讲。谢锋表示，中美两国唯一正确的相处之道是相互尊重、和平共处、合作共赢。

谢锋表示，今年1月1日，习近平主席和拜登总统互致贺信，高度评价中美建交的历史意义，充分肯定45年来中美关系取得的历史性成就，表达了共同引领中美关系继续向前发展的积极态度。45年来，中美关系历经风雨，砥砺前行，成长为当今世界最重要的双边关系，既增进了两国人民福祉，也促进了亚太乃至世界和平、稳定和繁荣。回顾这45年，最根本的经验是中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。最广泛的共识是中美关系只能搞好，不能搞坏，这也是国际社会的共同期待。唯一正确的相处之道是相互尊重、和平共处、合作共赢。

谢锋指出，当前中美关系再次站在何去何从新的历史起点。让我们不忘初心，把握大势，展现远见和勇气，拿出责任心和创造力，从旧金山再出发，从一点一滴的具体事情做起，把两国元首达成的重要共识不折不扣地落到实处，让“旧金山愿景”照进现实，不断续写中美相互尊重、和平共处、合作共赢的成功故事。

谢锋说，一要摒弃冷战思维，树立正确相互认知。做对手还是伙伴，是管总、管根本的问题。如果执意把对方视作最大竞争对手、步步紧逼的威胁和遏制打压的对象，双边关系就难以真正改善和稳定。二要管控矛盾分歧，把握中美关系的正确方向。中美关系从来就是建立在承认彼此不同和尊重彼此核心利益的基础上。三要聚焦共同利益，让对话合作成为主基调。共同利益是中美重新打开交往大门的动因，也是双边关系不断前行的动力。四要清除路障关卡，推进人文交流新热潮。越是困难，越需要增进人心沟通，越需要更多普通民众为中美关系鼓与呼，多种花少栽刺，多修路少设障。

在讲话中，谢锋强调，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题。没有人比中方更珍视台海和平稳定，但“台独”与台海和平水火不容，对于那些数典忘祖、不承认自己是中国人的“台独”分子，中国政府没有妥协的余地。美方应该以实际行动遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，将美国领导人不支持“台独”、不寻求把台湾问题作为遏制中国工具的表态落到实处，与中方一道维护台海和平稳定和中美关系大局。

本次研讨会由卡特中心、美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会和复旦大学美国研究中心联合举办，卡特中心首席执行官亚历山大、美驻华大使伯恩斯、美中关系全国委员会欧伦斯、美中贸易全国委员会会长艾伦等致辞，中美战略、学术、工商、地方等各界300多人参加。

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