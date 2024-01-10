人民网拉斯维加斯1月9日电 （记者李志伟）亚特兰大消息：1月9日，中国驻美国大使谢锋应邀在卡特中心纪念中美建交45周年研讨会上发表演讲。谢锋指出，中方近来推出一系列便利中美人员往来的重大政策利好，大幅优化自美赴华人员签证政策。希望美方与中方相向而行，采取行动减少旅行、签证、入境等政策障碍。

谢锋表示，受新冠疫情和中美关系恶化影响，过去几年两国人文交流遭遇寒流，往来减少，隔阂增多，误解加深。但越是困难，越需要增进人心沟通，越需要更多普通民众为中美关系鼓与呼。要清除路障关卡，推进人文交流新热潮。

谢锋指出，中方正在积极落实习近平主席提出的未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习，近来还推出一系列便利中美人员往来的重大政策利好，包括实行签证免预约申请，大幅优化自美赴华人员签证政策，前往中国旅游的在美人员申请赴华签证时可免提供往返机票、酒店订单、行程单或邀请函等申请材料，欢迎大家多到中国走走看看。

谢锋说，1月5日，在由中方全国对外友协、外交学会联合举办的纪念中美建交45周年招待会上，一群来自哥伦比亚大学、弗吉尼亚大学的美国大学生争先恐后地向他讲述访华的所见所闻，敬佩中国悠久的历史和灿烂的文化，感叹中国人民的友好热情，交口称赞中国是世界上最开放、最安全的国家之一。

谢锋指出，希望美方与中方相向而行，采取行动减少旅行、签证、入境等政策障碍，进一步大幅增加直航航班，尽快调整赴华旅行提醒等级，鼓励和支持两国工商、教育、文化、体育、青年、地方、媒体等各界人士加强交往，特别是停止盘查滋扰遣返中国留学生。希望各界朋友继续为增进两国人民相互了解与合作发挥建设性作用。

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