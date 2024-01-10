新华社北京1月10日电 黎巴嫩真主党9日对以色列军队北方司令部发动无人机袭击，以报复真主党一名高级指挥官一天前遇袭身亡，以及巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名领导人2日被无人机袭杀。

1月6日，黎巴嫩希亚姆遭以军空袭后冒出浓烟。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

黎巴嫩真主党9日说，真主党出动多架无人机袭击了位于以色列塞费德的以军北方司令部总部。一名知情人士告诉路透社记者，这是黎巴嫩真主党在本轮巴以冲突爆发以来首次袭击那里。

塞费德距离黎以边界大约14公里，与黎巴嫩真主党和以军时常交火的区域相隔较远。美联社报道，这显示黎以边境紧张局势正不断升级。

本轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不断用火箭弹、反坦克导弹等打击以色列北部地区，策应哈马斯，迫使以方疏散约8万边境居民。以军则空袭、炮击黎南部目标。

以色列军方9日证实以军一处基地“遭敌机袭击”，但没有详细说明遇袭地点，且暂未报告人员伤亡和财产损失。

黎巴嫩真主党说，9日的袭击是其报复行动的一部分。黎巴嫩真主党副总书记纳伊姆·卡西姆当天在电视讲话中说，真主党不愿扩大战事，但如果以色列这样做，真主党“将不可避免地做出最大程度回应”。

1月2日，人们聚集在黎巴嫩贝鲁特南郊的以色列无人机袭击现场。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里本月2日在黎巴嫩首都贝鲁特遭无人机袭杀。黎巴嫩真主党高级指挥官维萨姆·塔维勒8日在黎以边境遇袭身亡。路透社报道，塔维勒是本轮巴以冲突爆发以来黎巴嫩真主党遇袭身亡的最高级别指挥官，他在黎南部地区的作战行动中发挥重要作用。

另据法新社统计，黎巴嫩真主党与以军的持续交火已造成黎方185人死亡，其中包括139名真主党武装人员，以及包括3名记者在内的20余名平民。

此外，据美联社报道，以军无人机9日在黎巴嫩南部村镇甘杜里耶袭击一辆小汽车，致3名真主党武装人员死亡。这3人的身份尚未得到确认。

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