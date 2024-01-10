人民网北京1月10日电 （记者高石、刘融）1月9日，“展望2024：百年变局下的世界秩序与地区动态”学术研讨会暨中国人民大学区域国别研究院成立仪式在中国人民大学举行。到场嘉宾和学者纷纷表示，加强区域国别学建设是中国外交守正创新的当务之急，新形势下要精准制定适应新时代中国特色大国外交的区域国别战略，为开创中国特色大国外交新局面作出新的更大贡献。

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中表示，区域国别学不仅是“大学之学”，更是“大国之学”。他希望中国人民大学区域国别研究院擦亮鲜明底色，回答好中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，走好研究新路，建设具有中国特色、中国风格、中国气派的区域国别学，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑。

中国国际交流协会副会长、中共中央对外联络部原副部长艾平在致辞中表示，中国人民大学区域国别研究院的成立将为服务新时代中国外交、落实“三大全球倡议”、推动人类文明互鉴、构建人类命运共同体提供智力支持和人才支撑。

在成立仪式上，中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇，北京外国语大学校长杨丹，上海外国语大学原党委书记姜锋，北京大学党委副书记、副校长宁琦围绕建构区域国别学中国自主知识体系，推动开创中国特色大国外交新局面进行主旨演讲。

岳晓勇表示，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，新形势和新目标要求我们进一步认识外部世界，准确把握国际形势和国际格局演变，更加全面、深入研究世界各国、各地区，精准制定适应新时代中国特色大国外交的区域国别战略。

杨丹认为，区域国别学作为一门交叉学科，对高校的学术能力、治理能力、服务能力、创新能力和全球视野提出了更高要求。希望中国人民大学区域国别研究院立足中国实际，解决中国问题，凝炼中国表达，汇聚中国智慧，增强学术研究的科学性、预见性、主动性、创造性，高质量服务中国特色大国外交。

宁琪表示，开展区域国别研究，就要对重点国别进行深入研究，分析总结不同国别的代表性特征和问题，提取区域中的共性和差异性问题，阐释深层次的历史与现实的关联，促进多元文化的包容共生和彼此尊重。

在学术研讨环节，北京大学区域与国别研究院副院长翟崑、中国人民大学全球治理与发展研究院院长周琪、北京语言大学国别和区域研究院院长罗林，以及中国人民大学区域国别研究院院长翟东升、吉林大学东北亚学院院长吴昊、山东大学东北亚学院院长刘昌明、四川大学国际关系学院院长李志强等多位学者就“2024年世界政治经济秩序展望”“百年变局下的地区局势解析”进行发言交流。

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