新华社布鲁塞尔12月30日电（记者付一鸣）欧盟理事会30日宣布，将取消与保加利亚和罗马尼亚的空中和海上内部边境管制，同意两国部分加入申根区。

欧盟理事会在当天发布的一份新闻公报中说，欧盟成员国已与保加利亚和罗马尼亚就取消空中和海上内部边境管制达成协议。自2024年3月31日起，两国与申根区其他国家之间的欧盟内部空中和海上边境将不再对人员进行检查。

欧盟轮值主席国西班牙内政大臣费尔南多·格兰德-马拉斯卡·戈麦斯在公报中表示，保加利亚、罗马尼亚与其他申根国家之间的空中和海上内部管制在2024年将成为历史，“我们将继续建立一个更广泛、更强大的自由流动区”。

欧盟理事会表示，后续还将进一步决定取消两国与申根区其他国家之间欧盟内部陆地边境检查的时间。

《申根协定》1985年6月由法国、德国、荷兰、比利时和卢森堡5国在卢森堡小镇申根签署，旨在实现欧洲国家，特别是欧盟成员国之间的人员和货物自由往来，以推动欧洲一体化进程。目前申根区包括27个成员国。保加利亚与罗马尼亚于2007年1月加入欧盟，但加入申根区的目标迟迟未能实现。

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