有这样一群人，他们远离祖国亲人，足迹遍布全球76个国家和地区。有这样一支队伍，3万余人60年赓续接力，诊治患者近3亿人次，拯救生命无数！他们，就是勇担使命、救死扶伤得到国际社会广泛赞誉的，中国援外医疗队。

今年是中国援外医疗队派遣60周年。援外医疗队的生活是怎样的？在国外、特别是在非洲看病，与在国内有什么不同？让我们跟随中国第29批援几内亚医疗队队员的镜头，一起去看一看。

凌晨4时半，驻地里就透出了几处光亮。 因时差原因，中国第29批援几内亚医疗队队员、北京天坛医院普外科专家闫文貌已早早起床，同国内进行视频工作会议。

简单吃过早餐后，一天的医疗工作正式开始。

这里就是由中国援建的中几友好医院。自2012年建成以来，已有8批医疗队155余名医疗队员在这里工作，治病救人、传授经验。

今天，闫文貌医生有腹腔镜手术，他总会在术前和放射科医生再过一遍患者的片子。

腹腔镜手术在中国国内已经是一种常规手术方式，但在几内亚，目前中几友好医院是唯一一家能做腹腔镜手术的医院。每次手术，几内亚的医生都会来学习。

西迪贝是中几友好医院的外科主任，10年前曾到中国留学。

中几友好医院外科主任 西迪贝：如果没有中国人帮助几内亚，几内亚的友好医院不会是这样的。谢谢你们。

中国第29批援几内亚医疗队队员 闫文貌：在中几友好医院我们每个队员都是身兼数职，尤其像外科，或者在病房、门诊，有时候急诊，还得去手术室做手术。

中国第29批援几内亚医疗队队员 张国滨：这是一个新病人，刚从300多公里外的郊区过来的，看病很不方便。现在局部一侧脑室有点大，只做了CT，我们怀疑可能它是有个占位的东西，建议让他进一步检查看看。

中午，是医疗队队员们一天中短暂的休息时间，但这段时间依然还有队员在忙碌着。

下午1时，医疗队驻地门诊开始接诊。

除了手术、门诊这些工作，闫文貌还要和同事们兼顾在几内亚的相关卫生调研工作，以及给几内亚当地医生进行有关猴痘等疾病的防治培训。

晚饭后是一天中为数不多的放松时刻，队员们有时会踢踢球来调剂一下，也能锻炼身体。

中国第29批援几内亚医疗队队员 闫文貌：这是我们医疗队的传媒小组。今天正在准备给几内亚的中资机构工作人员讲一下有关非洲传染病防治。

讲座结束后已是22时，但闫文貌的工作还没有结束，他还要进行安全巡查。

午夜时分，随着营地最后一盏灯熄灭，医疗队一天的工作正式宣告结束。然而过不了多久，这里的灯光又会在太阳升起前再次亮起。

来源：央视新闻客户端

(责编：艾雯、徐祥丽)