中新网12月29日电(记者 陈彩霞 孟湘君)2023年行至岁末，美国中美研究中心特聘研究员、前美国杜克大学校长中国事务高级顾问丹尼斯·西蒙(Danis Simon)接受中国新闻网专访表示，过去一年，中国经历了重要的战略转型期，在新能源汽车、太空探索、人工智能等领域不断取得突破，在全球供应链体系中占据更加主动的地位，多行业交出亮眼“成绩单”。展望2024年，西蒙期待中国释放更多发展潜力，在国际上发挥积极作用，助力和平解决乌克兰危机和促进中东和平进程。

回顾与挑战

2023国际局势呈现三大特点

西蒙表示，回顾2023年，当前国际局势主要呈现三大特点。其一，二战后建立的以美国为主导的布雷顿森林体系正在瓦解，当前国际局势正进入新的变革时期。中国的发展、金砖国家实力的增强及全球其他国家对新的国际体系的形成，不断产生重大影响。

其二，全球化时代正在发生转变。自20世纪70年代起，全球化一直是国际关系的主要推动力。 但如今，很多国家正重新思考自身的经济安全和社会利益，以及是否保持开放的边界，全球地缘政治和经济呈现“碎片化”趋势。

其三，安全问题延伸至众多领域。过去，安全问题属于国防领域，但现在，安全问题已延伸到贸易、对外投资甚至教育合作等领域。2023年，各国对其自身的外交政策、未来参与国际事务的方式进行都进行了重大调整。

交出亮眼“成绩单”

创新为中国战略转型注入动能

过去一年，中国发生了一系列重大事件。西蒙指出，3月，十四届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人，带领中国实现新的经济、社会与技术转型。5月，中国C919大型客机完成全球首次商业飞行，标志着中国航天工业的巨大进步。10月，“一带一路”国际合作高峰论坛在京召开，共商高质量发展之路……2023年，中国多行业交出了亮眼的“成绩单”。

西蒙表示，中国经历了重要的战略转型期，努力克服新冠疫情带来的不利影响，在新能源汽车、太空探索、人工智能等领域不断取得突破，在全球供应链体系中占据更加主动的地位。此外，中国还积极采取措施，释放国内消费潜力，促进经济不断增长。

辞旧迎新之际，展望2024年，中国应如何在百年未有之大变局中立于主动地位？

“2024年，中国可以继续积极采取措施，营造良性的市场竞争环境，加强与外国的科技合作，吸引更多外资和留学生，实现更高水平的开放……与此同时，未来一年，世界仍将充满挑战，期待中国发挥更加积极主动的作用，助力和平解决乌克兰危机和促进中东和平进程，”西蒙总结道。

（来源：中国新闻网）

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