12月25日，日本前首相福田康夫在东京接受新华社记者专访。新华社记者 岳晨星 摄

新华社东京12月29日电 专访：东方智慧对解决世界纷争具有深远意义——访日本前首相福田康夫

新华社记者杨光 岳晨星

“如今，国际局势复杂严峻，气候变暖、粮食不足等问题日益严峻，如何应对这些挑战呢？”日本前首相福田康夫日前在东京接受新华社记者专访时说，东方智慧对处理当今世界难题具有深远意义。

福田康夫与父亲福田赳夫都担任过日本首相，他们也是中日和平友好条约缔结的亲历者。福田康夫说，1972年日中实现邦交正常化后，自己的父亲福田赳夫为推动签署日中和平友好条约付出了很大努力。

1978年10月23日，时任日本首相福田赳夫与访日的中国领导人邓小平出席了中日和平友好条约批准书互换仪式，中日和平友好条约正式生效。福田康夫当时作为父亲的秘书，也亲历了交换仪式。“可以说，我也是日中和平友好条约的见证人。”

12月25日，日本前首相福田康夫在东京接受新华社记者专访。新华社记者 岳晨星 摄

福田父子都对中国文化有较深研究。福田康夫说，中国五千年的历史“非常值得骄傲”，其间诞生了很多伟人，孔子等中国古代哲人很早就在思考如何解决争端，保持团结。“这些东方智慧对今天的世界仍有深刻的借鉴意义”。

为纪念中日和平友好条约缔结45周年，《福田赳夫评传——寻求战后日本的繁荣与安定（中文版）》《福田康夫看中国：东方智慧与世界和平（中、英文版）》分别于今年10月、12月出版。前一本书介绍了福田赳夫跌宕起伏的一生。后一本书汇集了福田康夫多年来关于日中关系的演讲，还讲述了他与中国的不解之缘。

“己所不欲，勿施于人”被福田康夫视作解决世界纷争的黄金法则。他说：“只要朝着这个方向坚持努力，最终就能缔造和平、守护和平。”

福田康夫说，今年是日中和平友好条约缔结45周年，两国都举行了庆祝活动，“我们应重温条约的内容，并将其精神延续下去”。

福田康夫表示，期待日中友好成为一股重要力量，“不仅对其他地区产生积极影响，也为维护世界和平贡献力量”。

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