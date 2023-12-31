2022年9月，中国第十批援南苏丹医疗队抵达南苏丹。在一年多的时间里，他们以专业的技能，帮助当地医疗水平进步，更好服务南苏丹人民。其中，麻醉科医生余永奇关注到当地麻醉学领域的空白，通过教学，为当地培养了一批“不走的”麻醉科医生。

画面中这位医生叫余永奇，是中国第十批援南苏丹医疗队的麻醉科医生，来自安徽医科大学第一附属医院。2022年9月来到南苏丹朱巴教学医院。

中国第十批援南苏丹医疗队队员 余永奇：来这边以后发现，这边情况远远比想象的要差，这边的手术，我们很多的，国内就是说手术禁忌，麻醉禁忌，这边完全不存在。

手术室硬件条件差、药物过期、技术落后，这些都让余永奇倍感压力，而最让他震惊的是当地麻醉科医生的极度稀缺。

中国第十批援南苏丹医疗队队员 余永奇：有个学生告诉我，他是他们那个州唯一的相当于麻醉技师，就麻醉技师，他也是唯一一个。他来上学以后，他们整个省，就他们那个州，所有的手术全部都要停掉，因为他走了就没人干了。

从2022年11月起，余永奇承担起一项此前队伍没有做过的援外医疗任务，为当地麻醉科学生和剂师进行系统性的理论和临床实践授课。

中国第十批援南苏丹医疗队队员 余永奇：南苏丹医学院，就是南苏丹政府办的一个专门培训外科医生和内科医生，麻醉科医生也在其中的一个学校，就请我给他们上课，因为他们这个很缺，整个国家就那么几个人，老师也很缺，没有，所以后来我就去了。

伴随课程的展开，学生反馈很热烈，余永奇的授课从每周1至2节变为每周一到周五全部有课。授课过程中，余永奇经常使用“基于问题式学习”的教学方法，收获了良好的教学效果。

南苏丹医学院麻醉专业研究生 威廉：跟随余医生学习的经历对我来说非常重要，很有帮助，甚至对南苏丹人民都很有帮助，特别是来医院就诊的病人，这给予了我信心和底气，去帮助需要我帮助的人。

在为期一年的援外任务中，除了完成教学任务，中国第十批援南苏丹医疗队还帮助南苏丹朱巴教学医院建立了重症监护病房和病理科，填补临床医疗中的短板和空缺，开展了巨大腹腔肿瘤、首例泌尿外科手术等一系列高难度复杂手术，接待门诊患者上万人。

南苏丹朱巴教学医院院长 安东尼：我在朱巴教学医院工作了多年，我亲眼见证了医院的所有发展，当第一批援南苏丹医疗队来时我就在这里，援南苏丹医疗队为朱巴教学医院，甚至是整个国家都带来了很多有益的改变。

余永奇说，在未来他一定要带着孩子再来南苏丹，告诉他自己的故事。

中国第十批援南苏丹医疗队队员 余永奇：爸爸曾经在这里工作过，曾经帮助过这里的人们，曾经这里可能比较贫瘠，比较落后，但是这里的人们对他们的生活充满希望。

（来源：央视新闻客户端）

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