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（年终特稿）华侨华人的2023：将中华文化讲给世界听

2023年12月31日08:47 | 来源：中国新闻网
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中新社北京12月30日电 (记者 吴侃)2023年接近尾声，这一年里，从华侨华人寻根谒祖热到多国唐人街升级改造，从海外中餐业转型升级到华文教育提质增效，海外侨胞通过多种方式传承和传播中华文化。

这一年，中国各地迎来了一批特殊的“归乡人”，他们中有离家许久的“老侨”，也有首次踏上祖籍国土地的华裔新生代，他们返乡寻根，将乡情和牵挂留在心间。

品美食、赏民俗、观美景......随着“中国寻根之旅”夏(冬)令营、海外华裔青少年中华文化实践大赛等文化体验活动的举行，华裔青少年们纷纷回到祖籍国，感受中华文化的博大精深、感知中国发展的日新月异。

“我对家乡的一切都很好奇，想真切地感受这里的每一寸土地。”西班牙华裔青年陈若汐说。陈若汐今年8月参加了“中国寻根之旅”夏令营——福建晋江营，和60余名来自世界各地的华裔青少年一起领略家乡山水风光、体验非遗文化，留下了一段难忘的回忆。

第一届海外华裔青少年中华文化实践大赛的百余名获奖选手8月相聚北京，开展中华文明体验之旅。马来西亚华裔青年罗苡岂在参观颐和园时吟诵起李清照的《如梦令》，她感慨道：“这次来到中国，古诗词中呈现的场景真实地呈现在眼前，让我能深入理解这些诗句。”

今年，还有很多海外侨胞返乡寻亲问祖，与失散的亲人再续亲缘。带着几代人的寻根梦想，泰国华人符婉珍3月回到海南省文昌市公坡镇坡堆村，在侨务部门帮助下寻到从未谋面的亲人。77岁的新加坡华人郭强元在广东省潮州市潮安区侨务部门的协助下，3月在庵埠镇龙坑村与宗亲团聚，郭强元表示：“从小父母就教会他说潮州话，此次与亲人团聚非常激动。”

这一年，海外侨胞积极探寻唐人街多元化保护与经营之道，让历经风雨变迁的唐人街焕发新生机。

多国唐人街通过改善基础设施、修建纪念碑等方式迎来持续发展。在巴拿马首都巴拿马城，中国城改造项目如火如荼；在哥斯达黎加，铭记中国移民贡献的“共创辉煌”纪念碑7月在圣何塞中国街落成；在加拿大，首座由官方资助建立、记述华人移民历史的华裔博物馆6月在温哥华唐人街揭幕。

丰富多彩的民俗活动也让唐人街成为展示中华文化的窗口。巴西圣保罗唐人街今年迎来开埠145周年，9月举行的中国风“狂欢节”吸引数万民众参与；在马来西亚，马六甲鸡场街10月举行青云亭落成350周年庆祝活动，二十四节令鼓等传统民俗集中展示；美国、英国、阿根廷等国的华人社团也在春节、中秋节等传统节日举办文化活动，吸引当地民众打卡体验。

这一年，华侨华人还致力于在海外推广中餐中医、发展华文教育，推动中华文化更好地走向世界。

海外中餐业者积极调整经营理念和模式，不断发掘新机遇。在意大利，很多中餐业主开始探索连锁化、品牌化经营；在匈牙利，新晋“网红”布达佩斯东升美食街让中国小吃“圈粉”无数。海外中医药行业也迎来新发展，“中国—柬埔寨中医药中心”10月揭牌，为柬埔寨民众提供中医诊疗；哥斯达黎加中医药大学今年在哥获批，成为当地首个专门提供中医药和针灸教育的学校。

华文教育作为海外侨胞自主创办的中华语言文化教育事业，也是传播中华文明的重要渠道。第五届世界华文教育大会12月举行，600名海内外代表深入研讨华文教育新发展，就如何进一步推动华文教育转型升级达成共识。

“学习中文和传承中华优秀传统文化是华文学校的两条生命线。”日本横滨山手中华学校校长张岩松说，未来华文学校要继续拓展华文教育功能，为文明交流互鉴搭建桥梁。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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