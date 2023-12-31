新华社耶路撒冷12月30日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡30日表示，以军在加沙地带取得胜利需要更多时间，军事行动还将持续几个月。

内塔尼亚胡当天在特拉维夫举行的记者会上说，加沙地带的战斗正在激烈进行，以色列在多条战线取得了战果，但也付出了惨痛代价。以政府的政策很明确，就是继续战斗，直至消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），让所有被扣押的以色列人获释。

针对以色列与黎巴嫩的冲突，内塔尼亚胡表示，以军正对黎巴嫩真主党进行猛烈打击，并已批准继续进行军事行动的计划。

此外，内塔尼亚胡还说，以色列必须控制沿加沙地带与埃及边界的“费城走廊”，以确保加沙地带在战后保持非军事化。

“费城走廊”是指沿加沙地带与埃及边界、全长14公里的一条狭长地带。根据1979年埃及和以色列签订的和平条约，这一狭长地带被设立为由以色列军队控制和巡逻的缓冲区。2007年哈马斯获得加沙地带控制权后，这一缓冲区被哈马斯控制。据以色列媒体报道，以色列正试图重新控制“费城走廊”，以防止武器走私进入加沙地带，以及哈马斯高级领导人通过“费城走廊”进入埃及。为此，以色列计划在“费城走廊”修建地下隔离墙。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门30日宣布，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成165人死亡。自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成约2.1万人死亡、5.6万余人受伤。

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