人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列总理：加沙地带的军事行动将持续几个月

2023年12月31日08:27 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷12月30日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡30日表示，以军在加沙地带取得胜利需要更多时间，军事行动还将持续几个月。

内塔尼亚胡当天在特拉维夫举行的记者会上说，加沙地带的战斗正在激烈进行，以色列在多条战线取得了战果，但也付出了惨痛代价。以政府的政策很明确，就是继续战斗，直至消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），让所有被扣押的以色列人获释。

针对以色列与黎巴嫩的冲突，内塔尼亚胡表示，以军正对黎巴嫩真主党进行猛烈打击，并已批准继续进行军事行动的计划。

此外，内塔尼亚胡还说，以色列必须控制沿加沙地带与埃及边界的“费城走廊”，以确保加沙地带在战后保持非军事化。

“费城走廊”是指沿加沙地带与埃及边界、全长14公里的一条狭长地带。根据1979年埃及和以色列签订的和平条约，这一狭长地带被设立为由以色列军队控制和巡逻的缓冲区。2007年哈马斯获得加沙地带控制权后，这一缓冲区被哈马斯控制。据以色列媒体报道，以色列正试图重新控制“费城走廊”，以防止武器走私进入加沙地带，以及哈马斯高级领导人通过“费城走廊”进入埃及。为此，以色列计划在“费城走廊”修建地下隔离墙。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门30日宣布，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成165人死亡。自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成约2.1万人死亡、5.6万余人受伤。

(责编：艾雯、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部