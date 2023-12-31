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中方呼吁乌克兰危机有关方面早日停火止战

2023年12月31日08:25 | 来源：新华网
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新华社联合国12月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日在安理会紧急审议乌克兰问题时发言，呼吁乌克兰危机有关方面早日停火止战。

耿爽说，安理会29日应阿尔巴尼亚等国要求举行紧急会议，审议乌克兰冲突造成平民伤亡问题。30日，安理会应俄罗斯要求再次举行紧急会议，审议乌克兰危机造成平民伤亡问题。中方对临近岁末安理会如此密集地审议恶性袭击和平民伤亡事件感到痛心。对乌克兰危机延宕不已，在新年即将来临之际仍战火纷飞，造成无尽伤害深表关切。

耿爽表示，冲突战争没有赢家，只会给无辜民众带来深重苦难，只会给地区和平稳定造成巨大伤害，只会给世界经济发展特别是发展中国家落实2030年可持续发展议程制造更多困难。中方再次呼吁有关方面积极回应国际社会的和平呼声，加强接触，积累共识，早日停火止战。中方也再次呼吁所有利益攸关方都增强紧迫感，加大外交斡旋，合力为危机早日政治解决创造良好条件。中方将继续站在和平一边，站在对话一边，致力于劝和促谈，为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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