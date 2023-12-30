新华社北京12月30日电 题：努力为民族复兴伟业营造更有利国际环境——多位驻外使节谈新征程上开创中国特色大国外交新局面

新华社记者

党的十八大以来，在推进新时代中国特色社会主义事业的伟大征程中，对外工作取得历史性成就、发生历史性变革。多位驻外使节近日在接受新华社记者采访时表示，新时代十年，我们在对外工作中经历了不少大风大浪，战胜了各种困难挑战，开创了中国特色大国外交新局面，我国外交的战略自主性和主动性显著增强。

面向未来，使节们表示，要以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，以更加积极主动的历史担当、更加富有活力的创造精神开展对外工作，努力为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑。

中国常驻联合国代表张军表示，构建人类命运共同体是习近平外交思想的核心理念，这一理念同共建“一带一路”倡议、全人类共同价值和三大全球倡议等一道形成了一套完整系统的科学体系。这一科学体系既是习近平总书记作为大党大国领导人思想智慧的集中体现，也引领着推动全球治理体系改革的重要方向，为我们应对全球性挑战提供了根本路径和方向指引。这是实实在在解决当今世界问题的中国智慧和中国方案。

今年，在元首外交的战略引领下，中国特色大国外交踏上新征程，谱写了精彩纷呈的新篇章。

“在当前国际形势纷繁复杂的大背景下，中俄关系迎来新的发展机遇。”中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，中俄关系的发展既有历史逻辑，也有先天优势，更重要的是有两国元首的战略引领。今年，两国元首实现互访，高层交往更加频密，务实合作进一步深化，并继续在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持。

中国驻美国大使谢锋表示，今年以来，中美关系跌宕起伏。关键时刻，习近平主席把舵领航、亲力亲为，在旧金山同美国总统拜登举行了成功会晤，不仅推动中美关系止跌企稳，而且开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为新时期中美探索正确的相处之道指明了方向。希望美方同中方相向而行，把中美元首会晤的成果不折不扣落到实处。

“作为一名在一线工作的外交人员，我深刻感受到了习近平外交思想在对外工作中的伟力。”中国驻埃及大使廖力强说。

廖力强表示，世界大变局加速演进，深刻影响着中东地区，中东人民盼和平、谋发展的愿望十分强烈。中方重视发展同中东国家的关系，双方致力于加强政治互信、推动务实合作、增进人文交流。中国在巴以冲突等地区和国际热点问题上坚定维护国际公平正义，体现大国担当，人类命运共同体理念在中东地区广受欢迎，中国特色大国外交受到中东各国人民和政府的高度评价，得到普遍赞誉。

中国驻南非大使陈晓东表示，今年8月，金砖国家领导人第十五次会晤在约翰内斯堡顺利召开并成功实现历史性扩员，明确发出了金砖国家致力于推动发展中国家和新兴市场国家团结合作、携手前进的响亮声音，增强了“全球南方”国家联合自强的信心和底气，有利于推动国际秩序向着更加公平合理的方向发展。

明年，下一届中非合作论坛会议将在中国举办，中非将再一次共商未来发展大计。陈晓东表示，要继续加强同非洲国家的团结合作，发展壮大“全球南方”的力量，维护发展中国家共同利益。“我们要继续落实好元首外交达成的各项成果，推动中南和中非关系在新的起点上取得更大发展。”

12月12日至13日，习近平总书记、国家主席对越南进行国事访问，为今年中国元首外交圆满收官。

中国驻越南大使熊波表示，此访期间，双方一致同意构建具有战略意义的中越命运共同体，为中越关系确定了新的发展方向。“未来我们要按照习近平总书记的规划指引，一张蓝图绘到底，进一步加大同东盟国家在互联互通方面的合作，同周边国家携手共赢，共同维护地区和平发展，为地区和世界注入更多的稳定性、确定性和正能量。”

展望未来，我国发展面临新的战略机遇。新征程上，中国特色大国外交将进入一个可以更有作为的新阶段。

“我们要继续推动国际社会广泛深入认同人类命运共同体这一重大理念，认识到这是解决当今世界问题的根本出路和路径。”张军表示，未来要继续以构建人类命运共同体理念为指引，在联合国和多边平台上积极参与解决全球性问题，推动全球治理体系变革，携手各国应对挑战，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利的国际环境和更坚实战略支撑。

“我们一定要认真学习好、贯彻好、落实好总书记的重要讲话精神，做好新征程上的对外工作，为推动构建人类命运共同体、实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。”张汉晖说。（记者许可、马卓言、冯歆然、郑明达）

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