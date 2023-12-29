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新华社北京12月29日电 美国普查局28日公布预估：2024年1月1日世界人口总数将接近80.2亿，比2023年元旦增加超过7516万。

美国普查局在官方网站发表声明说，这一人口增长率约为0.95%。明年1月，全世界预计平均每秒约4.3人出生，2人去世。

5月26日，旅客在美国加州旧金山国际机场办理登机手续。新华社发（李建国摄）

美国全国总人口2024年元旦预计将接近3.359亿，比一年前增加近176万，人口增长率为0.53%。

美国布鲁金斯学会人口统计学者威廉·弗雷告诉美联社，如果上述人口增长趋势延续至2020年代末，2020年代将成为美国历史上人口增长最慢的10年，10年人口增长率不足4%。10年人口增长最慢纪录创于美国1930年代大萧条后，当时的人口增长率为7.3%。

联合国2022年11月15日宣布，世界人口当天迈过80亿门槛。联合国当时数据显示，全球人口从70亿增长到80亿花了约12年时间，而到2037年达到90亿将需要大约15年时间，这表明全球人口的总体增长速度正在放缓。（海洋）

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