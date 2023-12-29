人民网北京12月29日电 （记者符园园）由中国国际文化交流中心和人民日报《环球人物》杂志社主办的第三届“丝路友好使者”盛典日前在北京举行，来自巴西的国家电网巴西控股公司（以下简称国网巴控公司）安全环境部主任里卡多·菲里克斯获得了“丝路友好使者”荣誉称号。

里卡多·菲里克斯参加第三届“丝路友好使者”盛典。人民网记者 符园园摄

8年前，里卡多开始为巴西美丽山二期项目进行环境研究工作。“我们始终在尊重环境的前提下对项目进行优化。从设计阶段开始，我们在确定线路时最大限度地降低项目对周边环境的影响。最终，项目提前100天投入运行，这是一个令人不可思议的成就。”里卡多在接受人民网记者采访时说道。

巴西美丽山二期项目北起亚马孙河流域的美丽山水电站，跨越巴西5个州81个城市，最终抵达东南部的里约热内卢州，全长2539公里，是巴西历史上最大的输电项目，也是中巴合作共赢的示范工程。里卡多介绍，在项目实施过程中，项目团队积极履行社会责任，投身植被恢复、环保教育等社会责任项目，“美丽山项目不仅改善了巴西能源基础设施，也增进了两国之间的人文交流和民心相通。”里卡多说。

作为国网巴控公司环境、社会和公司治理行动的负责人之一，里卡多为公司设计了ESG五年行动方案，指导了应对气候变化、生物多样性、社会项目、能源效率、废物管理、高效用水等项目，这与“一带一路”绿色发展北京倡议的理念不谋而合。里卡多表示，中国和巴西互为重要经贸伙伴，两国明年将迎来建交50周年的重要时刻，希望以此为契机，进一步加强两国的文明交流互鉴，为两国合作带来新机遇。

(责编：苏缨翔、张悦)