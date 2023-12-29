人民网乌兰巴托12月29日电 （记者霍文）据蒙古国中华总商会（总商会）29日发布消息，自2002年成立以来，在中国驻蒙古国大使馆的指导下，总商会致力于增进中蒙两国友谊，号召会员企业尊重当地风俗习惯、积极履行社会责任。各会员企业也将社会责任理念融入到企业管理中，在环境保护、社会公益、蒙方员工福利等方面做了大量工作，以创造更多的社会价值、实现互利共赢。

环境保护工作方面，总商会各会员企业始终致力于保护环境、减少污染，采取可持续生产方式，建设水源地在线监测系统，修建污水处理站等。会员企业结合当地自然环境，组织开展野生动物保护工作，如为野生盘羊提供草料过冬；搭建和修缮鸟窝；安装高压输电线路驱鸟器；放生放养旱獭，并监测周围野生动物生长繁殖情况等。同时，总商会积极响应蒙古国家“种植十亿棵树”计划号召，先后种植7万颗树苗，为当地自然环境保护、野生动物保护工作作出了积极贡献。

社会公益活动方面，总商会会员企业与所在辖区地方政府保持良好沟通，在辖区内修建学校、幼儿园、医院、养老院。对残疾人、儿童、极贫家庭等社会弱势群体开展互助合作，以爱心捐赠、传递正能量公益行、物资援助慰问等多种形式开展公益活动。会员企业在总商会“尊重当地风俗习惯”倡导下，每逢白月节、国庆那达慕等节日期间，赞助举办符合当地风俗特色的各类活动项目，并邀请属地政府人员、当地雇员、居民一同欢度蒙古佳节，在节日活动中展开文化交流、增进友谊，营造了良好的企地关系。

企业蒙方员工福利方面，总商会会员企业为员工提供良好的工作环境，保障员工的安全、健康，推行公平的薪酬制度和职业发展机会以外，还关心蒙古国困难职工，在公司内部开展捐助活动，赞助蒙古国困难职工子女助学金、学生用品等。同时定期走访慰问退休老员工，组织蒙方退休老员工参加公司各类文体娱乐活动。

会员企业中铁资源新鑫有限责任公司每逢白月节传统节日走访慰问周边牧户。2014年以来，企业每年慰问20户牧民，每次每户平均花费12万蒙图（约合近300元人民币），截至目前累计花费2400万图（约合5.2万元人民币）。据不完全统计，2004年以来，总商会会员企业先后向蒙古国社会累计捐赠超2.23亿美元。以上社会公益活动，不仅得到了蒙古国社会各界的一致好评，也提升了中资企业在蒙古国的良好形象。

中蒙两国是山水相连的友好邻邦。未来蒙古国中华总商会将继续同各会员企业一道，在中国驻蒙古国大使馆的指导下，一如既往、初心不改，继续参与公益事业和慈善活动，积极履行社会责任、关注环境保护、推动企业长期可持续发展，努力为中蒙两国友好关系和经贸合作作出积极贡献。

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