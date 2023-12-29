人民网北京12月29日电 （崔译戈）12月29日，2023年气候变化绿皮书发布会暨“双碳”目标与全球气候治理研讨会在中国气象局科技会议中心多功能厅召开，中国社会科学院—中国气象局气候变化经济学模拟联合实验室与社会科学文献出版社联合发布了第15部气候变化绿皮书——《应对气候变化报告（2023）：积极稳妥推进碳达峰碳中和》（以下简称“气候变化绿皮书”）。

《应对气候变化报告（2023）：积极稳妥推进碳达峰碳中和》封面。主办方供图

发布会环节由中国社科院生态文明研究所所长张永生主持。联合主编、中国气象局局长陈振林致辞。

陈振林指出，近百年以来世界正经历着以全球变暖为显著特征的气候变化，全球气候变暖已深刻影响人类的生存和社会发展。国际社会已日益认识到自然与人类系统正面临着气候变暖带来的严重威胁和挑战，积极采取措施应对气候变化已成为世界各国的共同意愿和紧迫需求。

陈振林表示，做好“双碳”战略科技支撑是党中央、国务院赋予中国气象局的光荣使命和重大责任，是气象事业高质量发展的重要组成部分。长期以来，气象部门通过发布气候变化权威科学信息、强化极端天气气候事件应对和适应工作、组织气候变化国际国内评估、推进气候资源开发和利用，开展气候变化科普宣传，提高服务“双碳”战略科技支撑能力。

联合主编、中国社会科学院副院长王昌林致辞表示，积极稳妥推进碳达峰碳中和，需要正确认识和把握全球绿色低碳发展转型的大趋势；必须保持战略定力，立足国情，坚持先立后破；需要坚持问题导向，促进自然科学与社会科学融合发展。

王昌林说，气候变化绿皮书自2009年推出已连续出版15部，是中国社会科学院与中国气象局跨部门合作的成果，得到了相关部门和学术界的高度认可，并产生了广泛影响。他表示相信本年度气候变化绿皮书的发布，将为我国全面贯彻新发展理念，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作提供理论参考。中国社会科学院将一如既往与中国气象局通力合作，紧扣绿色低碳发展的时代主题，把气候变化绿皮书越办越好。

发布会现场。人民网 崔译戈摄

社会科学文献出版社社长冀祥德在发言时指出，气候变化问题是当今人类社会面临的严峻挑战。社会科学文献出版社长期关注气候变化领域的选题，在气候变化与绿色经济、城市政策、粮食安全、能源合作、公平正义等多个领域出版了相关著作。其中《气候变化绿皮书》不仅多次获得优秀皮书奖、优秀皮书报告奖，也被多次翻译为英文版，展现了中国在积极应对气候变化上的大国责任担当。

皮书副主编国家气候中心主任巢清尘、中国社会科学院生态文明研究所研究员陈迎介绍了皮书的主要内容。特邀作者代表全球能源互联网发展合作组织驻会副主席刘泽洪做题为“全球能源包容公正韧性转型——方案与实践”的主题发言。

国家气候中心副主任袁佳双主持“双碳”目标与全球气候治理研讨会环节。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心原副主任马爱民、清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政、中国气象科学研究院原副院长IPCC第一工作组原联合主席翟盘茂、中国科学院科技战略咨询研究院碳中和战略中心副主任谭显春研究员分别对气候变化绿皮书进行点评，并就全球气候治理和中国积极稳妥推进碳达峰碳中和的政策和实践相关问题进行了精彩发言。中国社会科学院生态文明研究所副所长庄贵阳研究员做总结发言。

气候变化绿皮书是中国社会科学院和中国气象局的专家与国内气候变化领域一线学者联合编撰的权威性年度出版物。自2009年推出第一部《应对气候变化报告（2009）：通向哥本哈根》以来，气候变化绿皮书以自然科学与社会科学融合的独特视角，见证了国际气候进程，紧扣中国绿色低碳发展的脉搏，反映气候变化领域研究的前沿问题，为社会公众全面了解全球气候变化问题和应对气候变化的政策行动提供了丰富、及时和有前瞻性的思想成果，在国内外产生了积极而广泛的影响。2019、2020、2021年度，气候变化绿皮书连续三年获评中国社科院“优秀皮书奖”一等奖，2022年获得二等奖和单篇报告三等奖，另有多篇研究报告获得“优秀皮书报告”二、三等奖。

2023年气候变化绿皮书聚焦积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入分析国际国内应对气候变化面临的新形势，从不同侧面展现我国积极稳妥推进碳达峰碳中和工作的政策和行动。该书强调，全球气候危机的形势愈演愈烈，人类社会可持续发展受到空前的巨大挑战，实现《巴黎协定》目标任重道远。中国面对纷繁复杂的国际形势，积极稳妥推动碳达峰碳中和工作取得积极进展，“1+N”政策体系已经建立并不断完善，引导地方、城市、行业、企业和社会公众积极行动起来，逐步形成全社会落实“双碳”目标的合力。

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