人民网乌兰巴托12月29日电 （记者霍文）28日，蒙古国国家大呼拉尔（议会）全会以到会人数56.5%的支持率通过决议，确定国家大呼拉尔例行选举将于2024年6月28日举行投票。根据今年5月通过的蒙古国宪法修正案，本次选举议员人数将由原来的76名增至126名，选举方式由直接选举改为混合制选举。

蒙古国国家大呼拉尔全会会场。图片来源：蒙古国议会官网

今年5月31日，蒙古国国家大呼拉尔全会就下届例行选举人数、选举方式等内容讨论修改，通过了《宪法》第21条第1部分修正案，规定下一届国家大呼拉尔例行选举设置126名议员，采用混合制选举，其中78名议员通过多数选举制选出，48名议员通过比例选举制选出。

一周前，蒙古国国家大呼拉尔（议会）全会通过2024例行选举选区设立、各选区议员名额等相关决议。本次国家大呼拉尔例行选举将实行大区制，全国共设立13个选区，其中21个省按区域划分设立7个选区，首都乌兰巴托设立6个选区。

蒙古国1992年开始实行设有总统的议会制，国家大呼拉尔(议会) 是国家最高权力机关，行使立法权，每4年选举一次。2012年蒙古国国家大呼拉尔例行选举曾实行过一次混合选举制，2024年国家大呼拉尔例行选举将第二次实行混合选举制。蒙古国本届国家大呼拉尔任期为2020年6月至2024年6月。

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