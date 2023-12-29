新华社北京12月29日电 热点问答：缅因州剥夺特朗普美国总统选举预选资格意味着什么

新华社记者孙丁

美国缅因州选举官员28日宣布，美国前总统特朗普不具备在该州参加2024年美国总统选举预选的资格。这是近期第二个不利于特朗普再次竞选美国总统的决定。

那么，缅因州这一决定的依据是什么？特朗普方面有何反应？法律争端将如何影响特朗普再次竞选美国总统？

依据是什么

缅因州州务卿申娜·贝洛斯表示，由于特朗普“参与叛乱”，根据美国宪法第十四修正案第三款，特朗普不应该出现在2024年美国总统选举该州预选的选票上。

美国宪法第十四修正案第三款规定，禁止宣誓支持美国宪法、后来又参与叛乱者担任公职，被称为“叛乱者禁令”。本月19日，科罗拉多州最高法院裁决，因牵涉2021年年初的“国会山骚乱”，特朗普不具备参加该州预选的资格。这是美国历史上第一次有法院以“叛乱者禁令”为依据剥夺竞选总统的资格。

2020年美国总统选举后，时任总统、共和党人特朗普拒绝向民主党对手拜登认输，并反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日，美国国会认证选举结果期间，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦，酿成“国会山骚乱”。由民主党人控制的众议院随后弹劾特朗普，指控他“煽动叛乱”，共和党人控制的参议院没有批准这一弹劾。

贝洛斯说，以前没有州务卿根据“叛乱者禁令”剥夺过美国总统竞选人出现在选票上的资格，但以前也没有任何竞选人参与过叛乱。贝洛斯认为，特朗普使用了有关选举舞弊的虚假叙述来煽动他的支持者，并将他们引向国会大厦，阻止国会认证2020年美国总统选举结果以及和平交权。

特朗普方面有何反应

特朗普竞选活动发言人回应说，他们将快速向缅因州法院提出诉讼，反对这一决定。该发言人还炮轰民主党人贝洛斯，称贝洛斯为了支持拜登，决定干预总统选举。

特朗普在多个州面临以“叛乱者禁令”为依据的诉讼，目前只有科罗拉多州最高法院的裁决不利于特朗普。本月27日，密歇根州最高法院维持下级法院裁决，不支持禁止特朗普参加2024年美国总统选举该州预选。特朗普称，密歇根州最高法院挫败了民主党人将其从选票上除名的企图。

科罗拉多州共和党人已就该州最高法院的裁决上诉到联邦最高法院。美国法律分析人士认为，“叛乱者禁令”还会催生出更多诉讼和争议，需要联邦最高法院裁决。联邦最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决，同时也是美国宪法的最终解释者。

特朗普正在第三次竞选美国总统，并在民调上大幅领先其他共和党竞选人。拜登正在竞选连任美国总统。科罗拉多州最高法院宣布裁决后，拜登说，无论“叛乱者禁令”是否适用，特朗普“显然支持了一场叛乱”。特朗普否认自己是“叛乱者”，并称受到政治迫害。

法律争端影响几何

美国即将进入大选年，各州预选即将陆续开始。预选后，民主、共和总统候选人将分别在两党大会上接受提名。2024年美国大选将在11月举行。

美国总统选举采取选举人团制度，胜选须赢下全美538张选举票人中至少半数以上，即至少270张。美国有48个州和华盛顿哥伦比亚特区实行“赢者通吃”规则，即赢下当地普选的总统候选人能够获得该州所有选举人票。但在内布拉斯加和缅因两州，总统候选人以国会选区为单位争夺选举人票。

假如联邦最高法院支持科罗拉多州最高法院的裁决，那么将对特朗普竞选美国总统造成巨大打击，因为联邦最高法院的裁决在全美范围适用。虽然科罗拉多州和缅因州不是特朗普重点争取的目标，但如果在关键“摇摆州”赢不了选票，特朗普重返白宫之路将难上加难。

即便裁决对特朗普有利，也不意味着他法律麻烦的结束。特朗普还被卷入其他几项刑事和民事案件中，迫使他在法庭和竞选活动之间奔波，耗费大量资金和精力。不过，特朗普在共和党内有大量“铁杆”支持者，围绕特朗普的争议越多、越大，他们就越支持他。这些法律争端将为美国2024年总统选举注入更多不确定性甚至政治风险。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)