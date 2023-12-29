人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：中国新能源产业驶上“快车道” 助力全球可持续发展

2023年12月29日13:33 | 来源：人民网-国际频道
小字号

12月11日至12日举行的中央经济工作会议指出，要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。 近年来，中国新能源产业加速发展，为全球经济低碳转型作出积极贡献。

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上正式宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”党的二十大报告提出：“加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。”在国家重大战略决策指引下，绿色日益成为我国经济社会高质量发展的鲜明底色。

近年来，中国立足于自身能源资源禀赋，坚持先立后破，积极推进产业结构调整优化升级，非化石能源发展迅速。据国家能源局数据，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。风电、光伏发电量首次突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时、同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，接近全国城乡居民生活用电量。截至2022年年底，全国可再生能源装机规模突破12亿千瓦，历史性超过全国煤电装机。

随着绿色转型逐渐成为全球共识，中国加快构建新型能源体系、打造绿色低碳供应链，着力挖掘绿色产业发展动能。中国新能源产业布局海外，以自身增长带动世界绿色经济发展。海关数据显示，2023年前三季度，以电动载人汽车、锂电池和太阳能电池为代表的中国外贸“新三样”产品合计出口7989.9亿元，同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点，达到4.5%。纵观全球市场，中国新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。中国汽车工业协会的数据显示，2022年全年，国内新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。中国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。

新能源产业跑出“加速度”，离不开政策支持。以新能源汽车为例，2023年，中央和地方政府密集推出相关支持政策。2023年中央经济工作会议明确指出，要提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。重庆、广东、河南等地已成功开行中欧班列新能源汽车专列，通过为汽车出口设立“绿色通道”，进一步压缩通关时间，畅通国际物流链供应链。

中国新能源产业“出海”，也为中国积极参与全球应对气候变化作出重要贡献，助力推进全球减排事业。国家能源局数据显示，2022年我国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨，出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。

中国新能源产业“走出去”步伐加快，为推动我国转变经济发展方式、建设资源节约型和环境友好型社会提供坚实助力，已成为促进世界经济低碳转型、加快绿色发展的新增长极。围绕推动高质量发展，加快建设新型能源体系，以科技创新推动产业创新，中国新能源产业未来可期。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部