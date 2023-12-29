12月11日至12日举行的中央经济工作会议指出，要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。 近年来，中国新能源产业加速发展，为全球经济低碳转型作出积极贡献。

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上正式宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”党的二十大报告提出：“加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。”在国家重大战略决策指引下，绿色日益成为我国经济社会高质量发展的鲜明底色。

近年来，中国立足于自身能源资源禀赋，坚持先立后破，积极推进产业结构调整优化升级，非化石能源发展迅速。据国家能源局数据，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。风电、光伏发电量首次突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时、同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，接近全国城乡居民生活用电量。截至2022年年底，全国可再生能源装机规模突破12亿千瓦，历史性超过全国煤电装机。

随着绿色转型逐渐成为全球共识，中国加快构建新型能源体系、打造绿色低碳供应链，着力挖掘绿色产业发展动能。中国新能源产业布局海外，以自身增长带动世界绿色经济发展。海关数据显示，2023年前三季度，以电动载人汽车、锂电池和太阳能电池为代表的中国外贸“新三样”产品合计出口7989.9亿元，同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点，达到4.5%。纵观全球市场，中国新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。中国汽车工业协会的数据显示，2022年全年，国内新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。中国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。

新能源产业跑出“加速度”，离不开政策支持。以新能源汽车为例，2023年，中央和地方政府密集推出相关支持政策。2023年中央经济工作会议明确指出，要提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。重庆、广东、河南等地已成功开行中欧班列新能源汽车专列，通过为汽车出口设立“绿色通道”，进一步压缩通关时间，畅通国际物流链供应链。

中国新能源产业“出海”，也为中国积极参与全球应对气候变化作出重要贡献，助力推进全球减排事业。国家能源局数据显示，2022年我国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨，出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。

中国新能源产业“走出去”步伐加快，为推动我国转变经济发展方式、建设资源节约型和环境友好型社会提供坚实助力，已成为促进世界经济低碳转型、加快绿色发展的新增长极。围绕推动高质量发展，加快建设新型能源体系，以科技创新推动产业创新，中国新能源产业未来可期。

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