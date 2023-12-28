泰国邦巴功至南曼谷发电厂天然气管道项目施工现场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷12月28日电（记者孙广勇）12月28日，泰国邦巴功一期天然气管线项目首条直铺管设备开始施工，线路管径914mm，穿越长度470m，该设备由中国铁建重工研发生产，项目顺利完成将填补国产直铺管设备在泰国工程领域的空白。

泰国邦巴功至南曼谷发电厂天然气管道一期项目位于曼谷南部，由中石油管道局承建，于2023年8月17日开工建设。管线总长33.9公里，新建1座始发站及4座截断阀室，将把东部沿海地区的天然气输送到南曼谷发电厂，该电厂是曼谷及周边地区的最重要发电厂，发电能力2400兆瓦，承担曼谷及周边三个府的电力供应。

此次首条直铺管正式顶进，标志着泰国邦巴功至南曼谷发电厂天然气管道一期项目正式进入到主体施工阶段。项目部将展开百日攻坚活动，充分利用泰国旱季黄金施工期，集中优势资源，加快施工方式优化、稳步推进线路施工。

泰国国家石油公司项目经理占育表示，该天然气管道建成后，将保证曼谷南曼谷发电厂的天然气供应，满足该地区不断增长的电力需求，对泰国经济具有重大意义。

“一带一路”倡议提出十年来，中石油管道局在泰国完成油气管道建设超过1500公里，占泰国长输管道建设总里程的60%以上，促进了当地能源产业发展。

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