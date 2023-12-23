人民网约翰内斯堡12月22日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队22日视频连线江苏省苏北人民医院，为当地一位晚期直肠癌患者开展互联网医院多学科远程会诊。

这名57岁的中年男性患者，在出现便血伴体重下降8个月时才前来医院求治，检查显示直肠肿瘤较大，累及前列腺。

为了给患者提供更合理的治疗方案，延长患者的生存时间。医疗队决定视频连线远在国内的江苏省苏北人民医院，邀请其肿瘤科、胃肠外科、消化内镜科和影像科进行多学科会诊。

Mnazi Mmoja医院的Rashid医生和Rukia医生一同参与了会诊。Rukia医生本科毕于中国西安交通大学医学院，精通中文。她用熟练的中文汇报了患者的病史。

经过讨论大家一致同意：先进行术前转化治疗，8个星期后，再观察肿瘤的情况。待肿瘤变小后，再行腹腔镜直肠癌手术。这样能取得更好的疗效，能更能有效地延长患者的寿命。

Rashid医生和Rukia医生表示，感谢中国医疗队通过现代化的信息手段让他们学习到了新的医学知识，提升了当地医生的医疗救治水平。

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