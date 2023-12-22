新华社联合国12月21日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵21日强调，处理非盟维和供资问题，要体现以非洲方式解决非洲问题的根本原则。

戴兵在联合国安理会表决非盟维和供资问题决议草案后的解释性发言中表示，中国欢迎安理会一致通过非洲三国提出的这项决议。中方投了赞成票，也参加了草案的共提。多年来，非盟和非洲次区域组织积极开展自主维和行动，为维护非洲稳定、消弭非洲枪声作出大量努力，付出巨大牺牲。这项决议支持安理会根据非盟方面的请求，逐案审议使用联合国摊款向非盟维和行动供资。这有助于解决非洲国家关心多年的供资问题，有助于深化联合国同非盟的合作。

戴兵说，中方在磋商中提出一些意见和建议，得到非洲三国的积极吸纳。希望今后联合国向非盟维和行动提供支持的同时，要体现“非洲主导、非洲所有”。

他说，保护人权是维和行动任务的一部分，在此问题上对非盟维和行动不能先入为主，抱有偏见。安理会今后处理非盟维和供资问题，不应同人权问题挂钩。

戴兵表示，中方主张联合国同非盟在供资问题上加强合作，把宝贵资源用到非洲最需要的地方。传统发达国家出资方不能减少支持。非盟维和行动供资问题也要与联合国维和行动通盘考虑。中方支持对联合国一些维和行动进行精简和优化，避免重复投入和资源浪费。中方长期坚定支持以非洲方式解决非洲问题，通过多双边渠道为非洲提升自主维和能力提供资金和装备支持。中方愿同各国一道，继续为维护非洲和平与稳定作出更大贡献。

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