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中方呼吁停止在叙利亚境内的一切非法军事行动

2023年12月22日10:18 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月21日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团公参孙志强21日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上表示，当务之急是停止在叙利亚境内的一切非法军事行动，结束在叙利亚境内的非法军事存在。

　　孙志强说，当前叙利亚的周边环境持续变化，巴以局势外溢风险持续积累，对叙利亚局势产生复杂影响。近期，包括大马士革机场在内的叙利亚多个地点频繁受到空袭，中方对此深表关切。中方呼吁有关各方保持冷静克制，避免采取任何可能加剧紧张局势的行为，全力降低地区安全风险。国际社会特别是大国要为防止冲突蔓延发挥建设性作用。

　　孙志强表示，政治解决是叙利亚问题的根本出路。中方支持“叙人主导、叙人所有”的政治进程，呼吁叙利亚各方加强对话，推动宪法委员会工作取得实质性进展。中方欢迎联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒就落实安理会第2254号决议同各方广泛接触，期待阿拉伯国家加强协调，为政治解决叙利亚问题提供助力。

　　孙志强表示，叙利亚的反恐形势仍然复杂严峻。中方支持叙利亚政府为打击恐怖主义、维护国家安全稳定采取必要措施，加强反恐能力建设。国际社会必须以零容忍的态度打击一切恐怖主义。

　　孙志强说，中方一贯支持联合国和叙利亚政府保持良性互动，在充分尊重叙利亚主权和叙政府主导权的基础上，落实好新的跨境人道救援安排。近年来，联合国对叙利亚人道供资水平持续下降，中方已多次对此表示关切。有关捐助方应切实兑现承诺，有效满足叙利亚民众人道需求。单边制裁和资源掠夺长期阻碍叙利亚经济社会恢复发展，加剧了叙利亚面临的人道挑战。中方敦促有关非法行动立即无条件终止。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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