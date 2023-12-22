新华社洛杉矶12月21日电（记者谭晶晶）纪念中美“乒乓外交”52周年论坛暨晚宴20日在美国加利福尼亚州洛杉矶市举行，两国各界人士数百人参加活动。

中国驻洛杉矶总领事郭少春在致辞时说，“乒乓外交”为中美两国人民的沟通与交流奠定了坚实基础，不仅促进中美关系的转变，而且在全球范围产生深远影响。重温这段历史，深刻体会到“乒乓外交”所传递的友谊、理解、合作的力量。52年后的今天，中美关系已成为全球稳定与繁荣的关键因素。双方应珍惜中美关系来之不易的成果，推动两国关系在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上向前发展。

郭少春说，不久前习近平主席和拜登总统在旧金山会晤，达成许多重要共识，一致同意推动两国各领域对话与合作。正如习主席所说，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。双方有共同的责任弘扬“乒乓外交”精神，通过互利合作增进两国人民福祉。

美国联邦众议员赵美心表示，“乒乓外交”推动了美中关系发展进程。美中关系是世界上最重要的双边关系之一，不仅影响全球经济，也对世界和平产生重大影响。

美国南加州华人华侨联合总会会长蔡成华表示，中美“乒乓外交”是民间外交推动国家关系改善和发展的例证。希望“乒乓外交”的精神伴随乒乓球运动的发展不断得到弘扬，中美两国人民的友谊世代相传。

北京大学乒乓球队教练、前世界冠军刘伟在接受新华社记者采访时表示，自己以前在国家队的教练就是中美“乒乓外交”的亲历者，现在自己接过接力棒，成为“乒乓外交”的传承者。此次带北大乒乓球队访美，希望让他们更加了解“乒乓外交”这段佳话，以及其为促进中美人民友谊和世界和平作出的重要贡献。希望两国年青一代传承“乒乓外交”精神，加强沟通交流，增进中美友谊。

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