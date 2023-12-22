人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中美“乒乓外交”52周年纪念活动在洛杉矶举行

2023年12月22日10:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶12月21日电（记者谭晶晶）纪念中美“乒乓外交”52周年论坛暨晚宴20日在美国加利福尼亚州洛杉矶市举行，两国各界人士数百人参加活动。

　　中国驻洛杉矶总领事郭少春在致辞时说，“乒乓外交”为中美两国人民的沟通与交流奠定了坚实基础，不仅促进中美关系的转变，而且在全球范围产生深远影响。重温这段历史，深刻体会到“乒乓外交”所传递的友谊、理解、合作的力量。52年后的今天，中美关系已成为全球稳定与繁荣的关键因素。双方应珍惜中美关系来之不易的成果，推动两国关系在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上向前发展。

　　郭少春说，不久前习近平主席和拜登总统在旧金山会晤，达成许多重要共识，一致同意推动两国各领域对话与合作。正如习主席所说，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。双方有共同的责任弘扬“乒乓外交”精神，通过互利合作增进两国人民福祉。

　　美国联邦众议员赵美心表示，“乒乓外交”推动了美中关系发展进程。美中关系是世界上最重要的双边关系之一，不仅影响全球经济，也对世界和平产生重大影响。

　　美国南加州华人华侨联合总会会长蔡成华表示，中美“乒乓外交”是民间外交推动国家关系改善和发展的例证。希望“乒乓外交”的精神伴随乒乓球运动的发展不断得到弘扬，中美两国人民的友谊世代相传。

　　北京大学乒乓球队教练、前世界冠军刘伟在接受新华社记者采访时表示，自己以前在国家队的教练就是中美“乒乓外交”的亲历者，现在自己接过接力棒，成为“乒乓外交”的传承者。此次带北大乒乓球队访美，希望让他们更加了解“乒乓外交”这段佳话，以及其为促进中美人民友谊和世界和平作出的重要贡献。希望两国年青一代传承“乒乓外交”精神，加强沟通交流，增进中美友谊。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部