新华社墨西哥城12月21日电 题：中尼关系新定位开辟合作新前景

新华社记者吴昊 席玥

北京时间20日上午，中国国家主席习近平同尼加拉瓜总统奥尔特加通电话。在中尼复交两周年之际，两国元首宣布中国和尼加拉瓜正式建立战略伙伴关系。复交两年来，在元首外交的政治引领下，双方牢牢把握中尼关系前进方向，双边关系呈现跨越式发展，各领域务实合作快速推进，复交红利不断释放。中尼建立战略伙伴关系，符合两国和两国人民的共同利益，为双边关系发展注入了战略引领力量，将有利于促进两国共同发展和繁荣。

两国政治互信必将进一步深化。复交以来，双方始终在各部门、各层级交往合作中，坚持平等相待、互相尊重。在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。尼方坚定奉行一个中国原则，多次公开支持中国维护主权和领土完整；中方坚决反对外部势力干涉尼加拉瓜内政，坚定支持尼加拉瓜人民自主选择符合本国国情的发展道路。两国执政党中国共产党与桑地诺民族解放阵线有着相似的奋斗经历，也都秉持以人民为中心的执政理念。两国高层在务实合作以及治国理政经验交流等方面互动密切。未来双方将进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头，不断加强战略协作，深化政治互信，牢牢把握中尼关系前进方向。

两国经贸合作将步入快车道。两国2022年7月启动自贸协定谈判，在一年内高效完成谈判并签署两国自贸协定，成为双边经贸关系史上重要里程碑。尼方在复交后第一时间宣布加入共建“一带一路”合作，今年派团赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，出席第六届中国国际进口博览会并首次线下参加国家展。展望新的一年，中尼自贸协定将于1月1日正式生效，成为两国不断提升双边贸易规模和水平的契机。当前，中国经济回升向好态势日益稳固，高质量发展稳步推进，超大规模市场需求潜力巨大，搭载“中国经济快车”对于包括尼方在内的世界各国意味着更多的发展机遇。

中尼关系升级是中拉关系深化的又一例证。近年来，中国在拉美的“朋友圈”不断扩大，多数拉美国家顺应历史作出正确选择，与中方一同践行互利共赢发展理念。从哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加，到萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯……十多年来，中国与拉美地区多个国家先后建立或恢复外交关系。越来越多拉美地区国家加入高质量共建“一带一路”，支持并参与全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手构建中拉命运共同体。截至目前，已有22个拉美地区国家与中国签署共建“一带一路”合作文件。中国已与智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜5个拉美国家签署自由贸易协定。

中拉合作为双方人民带来了实实在在的好处，打造了南南合作的示范样板。中企承建的巴拿马首都新地标新会展中心和邮轮码头投入运营，成为中企信用和质量的新名片。中国支持多米尼加911国家应急响应与安全中心项目建设，助力当地营造公共安全新环境。今年以来，中国援建的萨尔瓦多国家图书馆落成，萨国家体育场和水处理厂已动工，成为两国共惠民生的新写照。洪都拉斯与中国建交不到4个月便开启自贸协定谈判，展现全面发展双边关系的新期待。人文方面，中国与拉美朋友积极推动汉语教学与孔子学院建设，文化、科技、教育、媒体等各领域人文交流全面展开。

拉美谚语有云，“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵”。中国与多数拉美国家同为发展中国家，命运紧密相连，在践行多边主义、推动完善全球治理、促进全球化平衡普惠发展等方面具有广泛的共同利益。积极构建中拉命运共同体，共同推动新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系不断取得新发展，必将为构建人类命运共同体汇聚磅礴力量。

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