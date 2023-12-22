人民网曼谷12月22日电 （记者孙广勇）12月21日，由清迈大学、中国驻清迈总领事馆、泰国高等教育与科研创新部主办，清迈大学孔子学院等作为支持单位的第四届中清杯“互联网+”泰国大学生中文创新创业大赛在清迈大学信息技术服务中心圆满落幕。

此次中清杯双创大赛以“中泰联合创新，BCG可持续发展 ”为主题，共计来自清迈大学、玛希隆大学、诗纳卡琳威洛大学、艺术大学、易三仓大学、佛统皇家大学等6所高校的13支参赛队伍入围决赛。

中国驻清迈总领事馆陈海平总领事、泰国高等教育与科研创新部次长蓬松·飒扎匹瓦等致开幕辞，中泰嘉宾共同见证开幕式。

陈海平总领事表示，中清杯双创大赛自2020年中国驻清迈总领馆发起，历经三年发展，已成为面向全泰在校大学生的文化品牌。当前，可持续发展成为全球认可的核心商业发展导向，大赛主题强调生物经济、循环经济、绿色经济的重要性，不仅切合泰国提出的“BCG经济模式”，更是中泰两国友好合作的有力延伸。中国驻清迈总领馆愿和泰国高等教育与科研创新部、清迈大学以及清迈大学孔子学院等单位共同协作，以比赛促教学、以创新谋发展，为创建互利互惠、共建共享的“中泰一家亲”添砖加瓦。

蓬松·飒扎匹瓦次长在致辞中提到，自中清杯双创大赛举办以来，广泛吸引了大量泰国大学生积极参与和各型中泰企业的持续关注。今年的中清杯主题符合高教部2023-2027年发展战略的四大主题，对泰国人才培养、经济环境可持续发展、科技创新以及中泰友好交流与合作有积极促进作用。截至今年，高教部已经是第四年携手清迈大学、中国驻清迈总领馆、清迈大学孔子学院等单位共同举办中清杯赛事。未来，愿继续协同各单位齐头并进，互利共赢。

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